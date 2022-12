ตื่นเต้นกันสุดๆ สำหรับว่าที่คุณพ่อลูกสอง “กันต์ กันตถาวร” ซึ่งในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ทางด้านภรรยาสาว "พลอย อัยดา" ก็เตรียมผ่าคลอดลูกสาวคนที่สองล่าสุดคุณพ่อ “กันต์" ก็ได้ออกมาโพสต์เฉลยชื่อลูกสาวแล้ว โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่ "พลอย" พร้อมแคปชั่น "My another P is " P R O U D " @proudkantathavorn C u real soon my baby proud #พราวเอง #kanploiandthebabies"โดยมีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้งคู่กันเพียบ