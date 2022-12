“ซงคัง” ส่งคลิปอ้อนแฟนไทย แล้วมาเจอกันในแฟนมีตติ้ง วอร์มนิ้วให้พร้อม เปิดขายบัตร 17 ธ.ค.นี้!!

ทำเอาแตกตื่นทั้งไทม์ไลน์เมื่อผู้จัดสุดฮอตประกาศงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทยของ นักแสดงหนุ่มเสน่ห์แรง สามีแห่งชาติแดนกิมจิ อย่างที่เตรียมมาละลายหัวใจซงพยอนชาวไทยอย่างใกล้ชิดที่งานในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี งานนี้ซงพยอน (ชื่อแฟนคลับ) และแฟนๆ ซีรีส์ของหนุ่มซงคังไม่ควรพลาด บุ๊คคิว พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมกับสงครามแย่งชิงบัตรที่จะเปิดขายในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคมนี้ !!เหล่าซงพยอนทุกคนเตรียมมาดูผีเสื้อตัวจริงเสียงจริง กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ที่ไม่มีใครต้านไหวอย่าง “ซงคัง (SONG KANG)” ผู้สร้างวลีเด็ด ชวนมาดูผีเสื้อที่ห้อง จากซีรีส์ “รักนี้ห้ามไม่ได้” (Nevertheless) หรือผลงานซีรีส์สุดฮิตที่สร้างชื่อเสียงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น SWEET HOME, LOVE ALARM SEASON 1 – 2 (แอปเลิฟเตือนรัก) และผลงานล่าสุดกับซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้เรื่อง Forecasting Love And Weather เขาพร้อมมาพบกับแฟนๆ ชาวไทยแล้วที่งาน 2023 SONG KANG ASIA FANMEETING TOUR 'MOMENT' IN BANGKOK ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ดังนั้นซงพยอน และเหล่าแฟนๆ ซีรีส์ของ ซงคัง ไม่ควรพลาด มาร่วมให้กำลังใจ และมาร่วมสนุกไปด้วยกัน เพราะไม่เพียงแค่จะได้มาชมความน่ารักของเขา กิจกรรมความสนุกสนาน หรือโชว์สุดพิเศษที่เขาเตรียมมามอบให้กับทุกคนแล้ว ยังมีสิทธิพิเศษมากมายที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับหนุ่มผีเสื้อให้ได้ใจละลายกันอย่างแน่นอนและพิเศษสุดๆ ซงคัง ยังฝากคลิปส่งมาอ้อนเหล่าซงพยอนให้มาเจอกันให้ได้ที่งานนี้อีกด้วยวอร์มนิ้วและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อม แล้วมาจับจองบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ขายบัตรผ่านทาง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท งานนี้สิทธิพิเศษรอให้คุณได้ใกล้ชิดกับหนุ่มซงคังเพียบ!!! ติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th