“โฟร์วันวันฯ” จัดให้! พา “The Rose” มาฮีลใจแฟนไทย ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต 8 ม.ค.นี้

เจอศิลปินเก่งๆ กลุ่มนักดนตรีหล่อๆ ก็อดมาบอกต่อไม่ไหวจริงๆ และงานนี้ทำเอาแฟนคลับดีใจกันยกใหญ่กับการปักหมุดตารางทัวร์คอนเสิร์ตของสี่หนุ่มวง(The Rose) ที่ประเทศไทย ซึ่งได้ผู้จัดมืออาชีพชั่วโมงบินยาวนานกว่า 12 ปีอย่างของบิ๊กบอสคนเก่ง “จับมือต้นสังกัด วินด์ฟอล (WINDFALL) ประเทศเกาหลีใต้ และ ทรานส์พาเรนท์ อาร์ตส (Transparent Arts) ประเทศสหรัฐอเมริกา คอนเฟิร์มว่าแฟนๆ ชาวไทยจะได้เจอหนุ่มๆ ศิลปินคุณภาพกลุ่มนี้กันในต้นปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DCสำหรับเหล่าแบล็กโรส (Black Rose ชื่อเรียกแฟนคลับ) นั้นทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือกลุ่มศิลปินดนตรีจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 คนคือหรือนักร้องนำ/กีตาร์/หัวหน้าวงชาวอเมริกัน ความสามารถล้นเหลือ มีน้ำเสียงและลีลาเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสะกดอารมณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกีต้าร์ แต่งเพลง และมากเสน่ห์สุดๆ ยามอยู่บนเวที,หนุ่มหล่อภาพลักษณ์เพอร์เฟกต์แต่มีอารมณ์ขันและเอเนอร์จี้เหลือล้น มาพร้อมความสามารถแบบ All around ทั้งร้อง เล่นคีย์บอร์ด เล่นกีต้าร์ อีกทั้งยังเคยเป็นเด็กฝึกค่ายเพลง และเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ 5 ปี ทำให้เขาเป็นอีก 1 สมาชิกที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเลยทีเดียว,มือกลองสุดเท่ห์ ที่เรียกได้ว่าเขาเติบโตมากับจังหวะ เพราะเริ่มเล่นกลองตั้งแต่เด็ก ฮาจุนเป็นคนตลกหน้าตาย แต่เมื่อมีกลองอยู่ตรงหน้า คุณอาจจะละสายตาจากเสน่ห์ของเขาไม่ได้เลย, คนสุดท้ายน้องเล็กของวง รับหน้าที่เป็นมือเบส แต่มีเสียงร้องที่เพราะสุดๆ บวกกับใบหน้าอันหล่อเหลาและสูงยาวเข่าดี ทำให้เขาเคยได้รับบทแสดงในเว็บดรามาเรื่อง Six Love Story น้องเล็กคนนี้มักสร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆ ในวงอยู่เสมอเส้นทางของนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนชื่อวง หนุ่มๆ ทั้ง 4 คนผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมากมาย จนสามารถเริ่มต้นใหม่และกำลังเดินหน้าเก็บเกี่ยวความสำเร็จ ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ในเกาหลี หากแต่เป็นระดับโลก! ด้วยความสามารถของพวกเขาเองทั้งหมด ทั้งแต่งเพลงเอง เล่นดนตรี รวมไปถึงสมาชิกทุกคนร้องเพลงได้ดีเยี่ยม ภายในเวลา 3 ปีแรกนับจากเดบิวต์ พวกเขามีผลงานด้วยกันถึง 5 อัลบั้ม และออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วทั่วโลกอย่างน้อย 20 ประเทศ The Rose ยังเคยมีผลงานเพลงประกอบซีรีส์หลายเรื่องเช่น Tofu Personified, Stranger From Hell รวมถึงซีรีส์เรื่องดังอย่าง Itaewon Class ด้วยคัดสรรมาทั้งที แฟนๆ อย่าได้พลาด เตรียมตัวจองบัตรกันในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 3,000 / 4,500 และ 5,500 บาท*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent