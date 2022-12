“แขกไทยในแดนเดียว” มองความต่างอย่างเข้าใจ ในสารคดี “Some One หนึ่งในหลาย”

หากแต่ที่ผ่านมา สังคมไทยส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้จักตัวตนของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย มากไปกว่าภาพรูปลักษณ์ภายนอกและภาพจำของการเป็น “แขกขายผ้า” ย่านพาหุรัด หรือ “คนขายถั่ว-ขายโรตี” แม้แต่คำเรียกขานว่า “อาบัง” หรือ “แขก” นำหน้าชื่อ ซึ่งอาจจะเลยเถิดกลายเป็นการละเมิดและละเลยความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่รู้ตัว อย่างที่คุณไอลดา พิศสุวรรณ ผู้ดำเนินรายการกล่าวเชิงตั้งคำถามว่า“คำว่า แขก ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบนะคะ แต่ว่าหลายครั้งคำนี้ก็ถูกใช้ในลักษณะของการเหมารวมหรือการด้อยค่าค่ะ อย่างเช่น ความเข้าใจที่ว่า แขกจะต้องขายโรตี แขกต้องขายถั่ว หรือว่าต้องขายผ้า จริง ๆ แล้ว เรื่องราวของผู้มาเยือนหรือผู้มาอยู่ มีที่มาที่ไปยาวนานค่ะ แต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้น จึงเกิดเรื่องของการมองต่างทางวัฒนธรรม เกิดเป็นการแบ่งเขาแบ่งเรา”เป็นการตั้งข้อสังเกต และเชิญชวนให้หาคำตอบร่วมกัน เพราะจะว่าไปแล้ว สังคมไทยรับวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งประเพณีราชสำนัก วรรณกรรม อาหารการกิน ศาสนาและความเชื่อมาอย่างยาวนานเหลือเกิน“อินเดีย” มีความสัมพันธ์กับไทยมากว่า 2,000 ปีแล้ว จึงเป็นพื้นฐานทางด้านศาสนา ภาษา สังคม และวัฒนธรรมของไทย อย่างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวอินเดียอพยพเข้าทำงานเป็นข้าราชการในประเทศไทย ในฐานะคนในบังคับของอังกฤษ เป็นพ่อค้าผ้า นำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่อมาภายหลังจากที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสอินเดีย มีชาวอินเดียอพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอก พระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ชานพระนคร คือ “พาหุรัด” ให้เป็นที่อยู่ของชาวอินเดีย ซึ่งประกอบอาชีพค้าผ้าเป็นส่วนใหญ่ จนกลายเป็นที่รู้จักในนาม Little India แหล่งค้าผ้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย มีจำนวนราวสองแสนคน ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากการค้าผ้า เช่น เจ้าของธุรกิจโรงแรม คอนโดมีเนียม ไอที ทัวร์ ธุรกิจส่วนตัว อัญมณี นักร้อง โรงงาน อุตสาหกรรม แพทย์ ทนายความ นักวิชาการ เป็นต้นนอกจากนี้ คลื่นชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอกคือราว 50 ปีเศษที่ผ่านมา เพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆ และเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดียมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทย อีกทั้งมีความรักในประเทศไทยอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการดูแล และช่วยเหลือสังคมไทยผ่านการบริจาคให้กับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งผู้คนที่เดือดร้อน และขาดแคลนใน มาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ชาวไทยเชื้อสายอินเดียจึงเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ และสังคมของไทยที่สามารถเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ได้อีกทางหนึ่งด้วยด้วยการดำเนินชีวิตที่ยังอยู่ในกรอบของศาสนา และขนบจารีตประเพณีของบรรพบุรุษจึงทำให้ชาวไทยเชื้อสายอินเดียยังสามารถธำรงอัตลักษณ์ และรูปลักษณ์ของชาวภารตะไว้ได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ชาวไทยเชื้อสายอินเดียก็อยู่ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายต่างๆ ได้อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และไม่มีความขัดแย้ง แม้ว่าชาวไทยบางส่วนจะมีความรู้สึกแปลกแยกกับชาวไทยเชื้อสายอินเดียอยู่บ้าง อาจเป็นเพราะยังไม่รู้จักกันนั่นเอง อย่างที่ ภครวรรณ นาลูลา ผู้จัดการร้านปัญจามสวีท กล่าวทิ้งท้าย ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกได้เป็นอย่างดี“ภูมิใจในความเป็นคนไทย ภูมิใจในความที่นับถือศาสนาซิกข์ หน้าพี่จะเป็นคนอินเดีย แต่ฉันคือไทยเนชั่น มีบัตรประชาชน มีเลขสิบสามหลัก เกิดที่นี่ โตที่นี่ และภูมิใจในความเป็นไทยซิกข์แบบนี้”“แขกไทยในแดนเดียว” โดยนักวิจัยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา คณะนักวิจัยที่ปรึกษา อภิรัฐ คำวัง, รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ จะช่วยเปิดมิติความเข้าใจโลกทัศน์ วิถีชีวิต และความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และความย้อนแย้งของการดำรงอยู่ของพวกเขาในสังคมไทยที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักติดตามรับชมสารคดี “SOME ONE หนึ่งในหลาย” ตอน “แขกไทยในแดนเดียว” ทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD 30 ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-10.00 น. (โดยประมาณ) รวมทั้งช่องทางโชเชียลมีเดีย Facebook Fanpage และ Youtube Channel ภายใต้ชื่อ SOME ONE หนึ่งในหลาย และช่องทางพันธมิตรเครือข่าย