“ตงตง” เคลียร์ ไม่มีใครห้ามทั้งนั้น ไร้รูปหวานคู่ “เบส” ยังรักเหมือนเดิม แต่ชีวิตต้องทำงาน

เป็นคู่ที่มีข่าวลือหลุดถี่ยิบ ว่ารักไม่หวานเหมือนเดิม ถึงทางตัน สำหรับและล่าสุดฝ่ายหญิงก็ยังโบ้ยให้มาถามฝ่ายชายเองว่าทำไมไม่ลงรูปคู่ด้วยกัน โดยตงตงได้เปิดอกเคลียร์ถึงประเด็นนี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุค Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ ยันยังรักอีกฝ่ายเหมือนเดิม แต่กลับมาโฟกัสงาน“ต้องบอกอย่างนี้นะแต่ด้วยตอนนี้เราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วก็เลยต้องกลับมาทำงานหนักมาก ยิ่งตอนนี้หลังจากจบละครคุณชาย ก็มีงานนอก และยังมีละครใหม่ของปีหน้าด้วย”แจงกรณี “เบส” โบ้ยให้มาถาม ทำไมไม่ลงรูปคู่ หลังข่าวลือหลุดต้นสังกัดสั่งห้าม“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับซึ่งมันก็ต้องมีปรับจูนกัน ถามว่ามีถ่ายไหมมันก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้โชว์”อยากโฟกัสงานมากกว่าความรัก ยังรักเบส แต่ต้องทำงาน“ใช่ อันนี้ก็ด้วยผมอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ ผมอยากจะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ ผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ ผมอยากจะจริงจังให้มากกว่านี้ ถามว่าเขาเข้าใจไหม มันก็มีการพูดคุยกัน มีการปรับจูนต่างๆ ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว”ห่วงฝ่ายหญิงถูกด่าเยอะ แต่สุดท้ายความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ยังอยากจับมืออีกฝ่ายไปด้วยกัน“เบสจะบอกเสมอว่าผู้หญิงจะโดนด่า ก็เป็นเรื่องของข้างนอก ผมจะคอยบอกน้องเสมอว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรักของเราสองคน เราจะคิดยังไง จะยังไงผมก็อยากจะจับมือน้องไปด้วยกันสองคน ถามว่าข้างนอกที่เป็นกำลังใจให้ทุกครั้งที่เจออะไรเราก็จะพูดคุยกันเสมอ ก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันแค่นั้นก็พอแล้ว”แจงเบส ไม่ขอพูดเรื่องความรัก อยากให้ตนพูดเอง ขอแค่รับรู้ว่าอยู่ข้างๆ กัน“ส่วนใหญ่ผมจะไปร้องเพลงตามอีเวนต์มากกว่า ไม่ได้เจอสื่อหรือถูกสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้น ถามว่าให้ผมออกมาพูดอะไรแบบนี้ สุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าเราอยู่ข้างๆ กัน อยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”ยังรักเหมือนเดิม“ผมกับน้องก็ยังรักกันเหมือนเดิม ยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิม เราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันอยู่เหมือนเดิม”ยินดีกับอีกฝ่ายเรียนจบ ประสบความสำเร็จ“ก็ยินดีกับน้องด้วยส่วนรูปคู่จะมีไหม รอดูดีกว่าครับ ก็เตรียมตัวไปร่วมยินดีกับน้องครับ ของขวัญก็ให้รอดูครับ แค่ผมไปแสดงความยินดีมันก็คือที่สุดแล้ว”คิดหนักเรื่องของขวัญ ไม่อยากเน้นเรื่องราคา แต่อยากเน้นคุณค่าทางจิตใจ“จริงๆ ผมเองก็คิดหนักเหมือนกันนะครับ พอคนไปโฟกัสเรื่องนั้น สุดท้ายมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้ พอทุกคนโฟกัสว่าตอนนี้ทำมาหลักแสน ปีหน้าต้องหลักล้านผมเลยจะบอกเสมอว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของความรักให้เป็นเรื่องของเราสองคนรับฟังกันเองเถอะ ใครที่ให้กำลังใจมาผมรับไว้ และผมอ่านตลอดครับ อะไรที่ไม่ดีบางครั้งก็อยากให้น้องไม่ต้องไปฟังมาก ไม่ต้องรับมันเข้ามาในชีวิตประจำวันเรา”