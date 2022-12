Wonder Woman "กัล กาด็อท" อาจไม่ได้ไปต่อ! ผู้บริหารใหม่ DC Studios ระงับแผนสร้างหนังภาค 3

บอกว่าและผู้บริหารคนใหม่ของเพิ่งจะร่างเกี่ยวกับอนาคตของหนังจากหนังสือการ์ตูน DC ให้ทาง Warner Bros. Discovery อนุมัติ ซึ่งในแผนการดังกล่าวหนังที่กำลังเตรียมสร้างหลาย ๆ เรื่องจะไม่ได้ไปต่อ นั่นรวมถึงหนังฟอร์มใหญ่อย่าง Wonder Woman 3 ด้วยโดย The Hollywood Reporters ยังอ้างว่า แพตตี้ เจนกินส์ ที่กำกับและเขียนบท Wonder Woman สองภาคแรก เพิ่งจะยื่นโครงเรื่องของหนังภาค 3 ให้ทาง Warner Bros. Discovery พิจารณาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่และผู้บริหารของบริษัทได้แจ้งเธอไปแล้วว่าหนังของเธอแพตตี้ เจนกินส์ ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับหนัง Wonder Woman ที่มี เกล กาด็อท รับบทนำ แต่หนังภาคต่อที่ชื่อว่ากลับน่าผิดหวังทั้งเรื่องของกระแสวิจารณ์ และรายได้ถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงอนาคตของหนังชุด Wonder Woman แต่ที่แน่ ๆ ก็คือถ้าจะมีการสร้างหนังภาคต่อไป ก็คงต้องมีการเขียนบท และพัฒนาโครงเรื่องขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับอนาคตของหนังภาคต่อหลาย ๆ เรื่องของ DC Studios ในขณะนี้ที่หลาย ๆ เรื่อง และนักแสดงหลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้ไปต่อแม้แต่ที่เพิ่งจะประกาศกลับมาแสดงเป็นซูเปอร์แมน หรือภาคต่อของหนังชุดก็มีโอกาสจะถูกยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกัน