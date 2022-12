Ajintai Thailand จัดงานแต่ละที "สะเทือนทั้งวงการ"

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการจัดงาน ประกวด เวที "Miss and Mister Deaf Universum 2022" ณ Show Dc พระราม 9 นำโดย แม่ทัพใหญ่อย่าง มาดามลิซ่า ภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์ (Madamliza Pinyaphat Teerapiriyakorn) ผู้บริหารสูงสุด บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานนี้บอสใหญ่ของเรา จับมือ ร่วมงาน กับผู้ถือลิขสิทธิ์ Mr. Arne ชาวฝรั่งเศส (Arne Blumeier) โดยการจัดงานประกวดสำหรับ เวที ผู้พิการทางการได้ยิน จัดมาแล้วทั่วโลก กว่า 9 ปีเต็ม และปี 2022 นับเป็นฤกษ์ดี ที่ทางบริษัท อจินไตย ไทยแลนด์ ได้เป็นเจ้าภาพ การจัดงานประกวด ในฐานะ เจ้าภาพประเทศไทย ในการต้อนรับ ขบวนพาเหรด ของเหล่าบรรดา ผู้ชนะ จากเวที Miss & Mister Deaf จากทั่วโลก กว่า 25 ประเทศ รวมกว่า 40 ชีวิต เข้ามาเก็บตัวและทำกิจกรรมที่ประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ทางบริษัทอจินไตย ได้มีการจัดขบวนชุดไทย ไปต้อนรับถึงสนามบินตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทย เดิม ทุกคนที่มาเข้าร่วมการประกวด รู้สึกถึงความประทับใจในการให้การต้อนรับและการเอื้อเฟื้อและบริการเป็นอย่างมากเริ่มต้นการแถลงข่าวที่โรงแรม ใบหยก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มอบสายสะพายให้กับผู้เข้าประกวด และพาไปรับประทานอาหารบนเรือหรู ร่วมกัน Viva Alangka Cruise ล่องเรือ ชมบรรยากาศ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันทานอาหาร และเดินเปิดตัวบนเรือ อย่างอลังการ งานจัดได้น่ารัก เป็นกันเอง และมีผู้คนให้ความสนใจ ในการจัดงาน ของ Ajintai Thailand เป็นอย่างมาก หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น เวทีของผู้พิการทางการได้ยิน จัดแล้วเป็นอย่างไร พูดไม่ได้ ไม่ได้ยิน แล้วแสดงอย่างไร นี่คือโจทย์ยากของ Ajintai Thailand ในการจัดงานดังกล่าว แต่อจินไตยก็จัดได้อย่างดีครบถ้วนทุกประการในช่วงการเก็บตัว เรามีการนำเสื้อผ้าไทย จากห้องเสื่อ Teerak Wedding Studio ให้ผู้เข้าประกวด สวมใส่ และไปเรียนรู้การร้อยมาลัยแบบไทย , การทำขนมบัวลอย , การทานอาหารไทยและขนมแบบไทย ต่อด้วยการเดินทางไปขี่ช้าง ด้วยชุดไทย รอบ สถานที่สำคัญในอาเขต อยุธยา ทุกคนต่างยิ้มแย้ม ถึงแม้จะพูดไม่ได้ แต่ทางเจ้าภาพ ก็ยิ้มแก้มปริ ต่างขอบคุณในการต้อนรับกันไม่หยุดในวันรอบ preliminary ในวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา เราได้มีการจัดงานประกวด รอบแรก ให้แฟนคลับผู้ติดตาม และผู้พิการทางการได้ยิน ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมชม ในวันดังกล่าวที่ผ่านมา และยังมี ตัวแทน สาวงาม จากเวที มิสเอริ์ธ ไทยแลนด์ ที่เดินทางมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ตัดสินในรอบ preliminary อีกด้วยแมงปอ จิตรนา เก่งการนา / Miss Earth Land Thailand 2022ณัชชา ณัชชายา มีโสม / Miss Earth Fire Thailand 2022แอชลีย์ ศรุตา มหาสิงห์ / Miss Earth Air Thailand 2022ฟองโฟม ณัฐระวี เจียรสถิต / Miss Earth Water Thailand 2022ในการฝึกซ้อมต่างๆ เราฝึกซ้อมแบบเข้มงวด ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาชม ก่อน ที่เราจะมีเซอร์ไพร์ส ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เวทีสำหรับ ผู้พิการทางการได้ยิน ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับ คนหูดี และสามารถทำอะไรได้ เหมือนคนปกติ สามารถมีอาชีพและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้ปกติ เช่นเดียวกัน และนี่คือจุดประสงค์หลักที่ มาดามลิซ่า ภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์ (Madamliza Pinyaphat Teerapiriyakorn) ผู้บริหารสูงสุด บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตัดสินใจเข้าร่วมจัดงานเพื่อตอบแทนสังคม และเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วยในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ก็เวียนมาถึงรอบ final around ทางบริษัทอจินไตย ได้มีการจัดงานที่ show dc hall ชั้น 6 ทั้งการฝึกซ้อม และการประกวด จริง รอบไฟนอล เพื่อให้ความสมบูรณ์แบบ ๆ ไม่มีที่ติ ผลปรากฏออกมา ผู้ที่ได้รับตำแหน่งดังต่อไปนี้1 Mister Deaf Universum 2022 Thewinner ฝ่ายชาย ประเทศเวียดนาม2.Miss Deaf Universum 2022 Thewinner ฝ่ายหญิง ได้แก่ ประเทศ เยอรมนี3. รองอันดับ 1 Mister Deaf Universum 2022 ฝ่ายชายได้แก่ ประเทศ ภูฏาน4. รองอันดับ 1 Miss Deaf Universum 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ประเทศ รัสเซีย5. รองดันดับ 2 Mister Deaf Universum 2022 ฝ่ายชาย ได้แก่ ประเทศ ฮ่องกง6. รองอันดับ 2 Miss Deaf Universeum 2022 ฝ่ายหญิงได้แก่ ประเทศ ไซปรัส7. รองอันดับ 3 Mister Deaf Universum 2022 ฝ่ายชาย ได้แก่ ประเทศ ฝรั่งเศส8. รองอันดับ 3 Miss Deaf Universsum 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ประเทศ เวียดนาม9. รองอันดับ 4 Mister Deaf Universum 2022 ฝ่ายชายได้แก่ ประเทศ เซาท์ แอฟริกา10. รองอันดับ 4 Miss Deaf Universum 2022 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ประเทศ เม็กซิโกชุดประจำชาติ ได้แก่ ฝ่ายชาย Mister Deaf Bhutan และ ฝ่ายหญิง Miss Deaf Mexicoชุดว่ายน้ำ ได้แก่ ฝ่ายชาย Mister Deaf France และ ฝ่ายหญิง Miss Deaf Cyprusรางวัลพิเศษ สำหรับผู้ Photo Genic ฝ่ายชาย ได้แก่ Mister Deaf Vietnam และ ฝ่ายหญิง Miss Cyprusภายในงาน มีประธานเปิดงาน Mrs. Yuthika Isarangkura Deputy Permanent Secretary for Culture (นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)และมีคณะกรรมการ ตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลสำคัญในวงการบันเทิง ดังต่อไปนี้1. มาดามลิซ่า ภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด2. คุณลูกเกด เมธินี กิ่งพโยมดารา นางแบบ นักแสดงและกรรมการ muse by methinee3. คุณขวัญ ทัศนี วรรทองCeo บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด4. คุณนับดาว องค์อภิชาตConsultant & Organizer Miss & mister deaf universum5.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติ6.คุณณัฐนันท์ สุขศรีวงศ์ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท วันดีกรี คอมมูนิตี้ จำกัด7.Thanyasa Tajinda - President of Mister Altitude World and World Fitness Supermodel Organization8.Saruda NimpitakpongSARUDA NIMPITAKPONGPresident & C.E.O.IDX Entertainment Company Limited /Idol Exchange9.Dr Nelson LeeMORGAN DF FINTOCHBusiness Advisor10. อ.คิม ณนรา กรณ์ปรีชาสกุลKMS Makeup Studio11. Luang HONGYUคนหูหนวก คนจีน12. Silvia Camarena หูหนวกCEO of Miss & Mister Deaf Mexico13. Diego DE JESUSMister Deaf Stars 202114. Emīlija BalodeMiss Deaf Stars 202115. ดร.ศริญญา สิทธาไชย (แม่น้องแก้มบุ๋ม)16. คุณอิ๊ด รัชดาภรณ์ เกตุเทศ Ceo Teerak Wedding studioและทุกท่านที่ได้รับรางวัลยังได้รับรางวัล เป็น gift voucher บนเวที จาก วีระกิตติ์ ธนวุฒิประเสริฐ ตัวแทนจากบริษัท อจินไตย เวลเนส คลีนิก แอนด์ สปา และให้ เป็น Gif Voucher สำหรับผู้เข้าประกวด ทุกท่านอีกด้วยในการเข้าเยี่ยมชม สปาสุดหรู จัดจ้านสุดในย่าน ทาวน์อินทาวน์ทิ้งท้ายด้วยการจัดงานครั้งนี้ คุณเฟรดอร์เช่ พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์ Ceo Ajintai Entertainment ได้บอกอีกว่า นอกจากที่เราจัดงาน Ajintai Thailand Met Gala 2022 , Miss & Mister Deaf Universum 2022 , ปั้นศิลปิน ในสังกัด อย่างวง Z 22 ที่ปล่อยเพลงสู่ตลาดวัยรุ่นกันไปแล้ว อย่างเพลง King ในปีหน้า เรียกได้ว่า ยังคงปั้นฝันต่อ ให้กับ น้องๆ เยาวชน ในการคัดสรร นายแบบ นางแบบ หน้าใหม่ เพื่อเข้าร่วมเป็นศิลปิน และนักแสดงในสังกัด Ajintai Entertainment ในการร่วมประกวด Brand Ambassador Miss & Mister Ajintai Thailand 2023 เพื่อทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งไทยและเทศ อย่างที่บริษัทตั้งใจไว้ ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ถึงศักยภาพเด็กไทย ว่ามีความสามารถ และเก่งมากเพียงใดมาดามลิซ่า เพียงอยากให้โอกาส กับน้อง ๆ เยาวชนไทย ได้มีพื้นที่ในการกล้าแสดงออก และแสดงความสามารถให้อย่างเต็มที่ อจินไตย พร้อมที่จะผลักดันให้กับคนที่มีความฝัน ไม่ใช่แค่กล้าฝัน แต่จะทำให้ฝันของน้อง ๆ เป็นจริงให้ได้สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ สปอนเซอร์ ทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยกัน ขอให้ได้บุญกุศล ร่วมกัน และฝากติดตาม ทุกช่องทาง ของศูนย์รวมความสุข ความบันเทิง ได้ที่ Facebook Ajintai Entertainment และ ใครอยากเข้ามาใช้บริการที่คลินิกแอนด์สปา ก็มาใช้บริการได้ ที่ Ajintai Wellness clinc & spa บนถนนทาวน์อินทาวน์ กันได้เลย