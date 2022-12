“มินโฮ” SHINee ประสบความสำเร็จกับการเดบิวต์เดี่ยว มินิอัลบั้มแรก ‘CHASE’ ครองอันดับ 1 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ใน 39 ประเทศทั่วโลก

(มินโฮ) วง(ชายนี่) ประสบความสำเร็จกับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยว พร้อมนำเสนอเพลงหลากหลายอารมณ์ ผ่านมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก(เชส)ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวอัลบั้มทางแพลตฟอร์สตรีมมิงเพลงออนไลน์ทั่วโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็สามารถคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ใน 39 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา, สวีเดน, บราซิล, เม็กซิโก, ฮ่องกง, นิวซีแลนด์ ฯลฯ ไม่เพียงเท่านี้ ยังครองอันดับ 1 บนชาร์ต Worldwide iTunes Albums และ Daily Album Ranking ของชาร์ต RecoChoku แพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมินิอัลบั้มแรก(เชส) ที่แฟนเพลงทั่วโลกให้การตอบรับเป็นอย่างดีนั้น ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 เพลง ได้แก่ เพลงไตเติล 'Chase' เพลงป๊อปจังหวะปานกลาง แนวฮิปฮอป R&B ร่วมด้วยเสียงเปียโนแบบวนซ้ำ เสียงเบสที่หนักแน่น และเสียงสังเคราะห์แบบ Arpeggio ที่สร้างอารมณ์อันสละสลวย เนื้อเพลงบรรยายถึงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดของการตื่นจากความฝัน ที่วิ่งไล่ตามใครบางคนที่ห่างไกลออกไป แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไปถึงเขาได้ นอกจากนี้ ในอัลบั้มยังมีเพลงที่น่าสนใจอย่างที่ GEMINI มาร่วมร้องและแต่งเนื้อเพลง,ที่ดูเอ็ตกับ Lim Kim, 'Prove It' ที่โดดเด่นไปด้วยอารมณ์อันสดชื่น, 'Choice' ที่มีเรื่องราวของตัวเอง และที่เผยเสน่ห์ความเป็นผู้ใหญ่ สำหรับมินิอัลบั้มแรก ‘CHASE’ ของ MINHO มีกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2022 รวมถึงมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติล ‘Chase’ ก็จะปล่อยออกมาในวันเดียวกันนอกจากนี้ MINHO มีตารางจัดงานแฟนมีตติ้ง '2022 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's' ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2022 เวลา 18.00 น. ณ Grand Peace Palace มหาวิทยาลัยคยองฮี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง MINHO จะแสดงเพลงใหม่ ‘Chase’ เป็นครั้งแรกในงานแฟนมีตติ้งนี้ อีกทั้งรอบการแสดงวันที่ 8 ธันวาคม 2022 จะถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Beyond LIVE โดยแฟน ๆ สามารถซื้อบัตรเข้าชมทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่และก่อนหน้านี้ MINHO ได้ทำกิจกรรมโปรโมตในวง SHINee และมีผลงานเพลงเดี่ยว เช่น ‘I’m Home’ ปี 2019 ในโปรเจกต์ SM ‘STATION’ และ ‘Heartbreak’ ปี 2021 ตลอดจนผลงานในฐานะนักแสดง ทั้งภาพยนตร์และละคร ซึ่งได้รับความรักอย่างท่วมท้นรับฟังมินิอัลบั้มแรกของได้แล้ววันนี้ ➫ minho.lnk.to/_CHASE