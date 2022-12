“เขื่อน ภัทรดนัย” โพสต์ซึ้ง เซอร์ไพรส์ซื้อห้องข้างๆ รับขวัญลูกคนแรก “ป๊อปปี้ เคโอติก” พร้อมขอดูแล แบบที่พี่เคยดูแลมาตลอด

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดซึ้งของมิตรภาพพี่น้อง อ่านแล้วน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว สำหรับหรือที่มีเซอร์ไพรส์พิเศษให้พี่ชายสุดที่รักหรือและภรรยาสาวนอกวงการ ที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายในเร็วๆนี้ล่าสุดก็ได้เผยของรับขวัญหลานชิ้นใหญ่ราคาแพงให้กับ “ป๊อปปี้-แตงกวา” ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความร่ายยาวสุดซึ้งกินใจว่า“ถึงพี่ป๊อปปี้ และ แตงกวาน้องกำลังจะมาแล้ว and there is no word that can describe how happy I am for you two. ขอบคุณสำหรับทุกๆ อย่างในชีวิตเขื่อนที่ผ่านมานะคะ ไม่ว่าจะตั้งแต่ดูแลหนูที่เราได้ทุนไปค่ายที่ Italy ตอน 12 ด้วยกัน หรือที่พี่เป็น leader ของ K-otic และเป็นเสาหลักของทุกๆ คนในวงมาตลอดขอบคุณสำหรับดอกไม้และกำลังใจ ในวันที่หนูยืนไม่ค่อยไหว ขอบคุณสำหรับทุกครั้งที่หนูไม่กล้าพักพิงใคร เเล้วพี่ขับรถมานั่งด้วยถึงตี 4 ในทุกๆ ครั้ง พี่ป๊อปปี้เป็นคนเดียวในโลกที่หนูให้เห็นมุมเหล่านี้ของเขื่อน เป็นมุมที่เขื่อนไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา และรู้สึกปลอดภัยที่จะอ่อนเเอ และมันมีความหมายมากจริงๆน้องจะมาแล้ว หนูขออนุญาตช่วยซื้อห้องข้างๆ ให้นะคะ เขื่อนขอดูแลพี่ป๊อปปี้แบบที่พี่ป๊อปปี้ดูแลหนูมาตลอดนะคะ @popwithap**ชื่อน้องแปงเป็นชื่อที่เราเรียกกันเองในตอนนี้นะคะ ยังไม่ใช่ชื่อจริงของน้องค่ะ****อย่าบูลลี่ลายมือภาษาไทยยัยตัวแสบน้า**”ท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักในมิตรภาพอย่างล้นหลามเลยทีเดียว