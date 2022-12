“NCT 127” แสดงความยิ่งใหญ่ร้อนแรงเหนือขีดจำกัด สร้างสรรค์ช่วงเวลาอันเหมือนฝันที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยดนตรี ในคอนเสิร์ต NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK’ บัตรหมดเกลี้ยง 3 รอบ ผู้ร่วมงานกว่า 35,000 คน

วงเค-ป๊อปสุดฮอต(เอ็นซีที วันทูเซเว่น) แสดงความยิ่งใหญ่ร้อนแรงเหนือขีดจำกัด พร้อมสร้างสรรค์ช่วงเวลาอันเหมือนฝันที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยดนตรีและประสบการณ์แบบไม่มีที่สิ้นสุด ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่สอง(เอ็นซีที วันทูเซเว่น เซคเคินด์ ทัวร์ ‘นีโอ ซิตี้ : แบงค็อก – เดอะ ลิงก์’) ที่ถูกจัดขึ้น 3 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 3, วันอาทิตย์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเสิร์ตนี้ ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยอย่างท่วมท้นจนบัตรทั้ง 3 รอบ จำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 35,000 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ร่วมงานที่มากที่สุดของคอนเสิร์ตศิลปินค่ายในประเทศไทย ตอกย้ำถึงความนิยมอันถล่มทลายของได้เป็นอย่างดีบรรยากาศของคอนเสิร์ตแต่ละวันเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากทางผู้จัดอย่างได้เตรียมพื้นที่พิเศษให้แฟนคลับ(เอ็นซีทีเซ็น: ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ได้เพลิดเพลินไปกับโซนถ่ายภาพกับรูปศิลปินขนาดใหญ่และตู้ถ่ายภาพ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกของคอนเสิร์ต นอกจากนี้ ยังได้จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม วีนัส 3-4 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของการกลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในประเทศไทย ในรอบ 3 ปี 6 เดือน, กระแสตอบรับจากแฟนคลับชาวไทย, ไฮไลท์คอนเสิร์ต รวมถึงอัลบั้มเต็มล่าสุดชุดที่ 4 ‘2 Baddies’ และแผนการในอนาคต‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK’ เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ต้อนรับ NCT 127 ดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะโชว์ความอลังการเร้าใจตั้งแต่เพลงแรก ‘Kick It’ ที่โด่งดังไปทั่วโลกกับท่าเต้นอันมีเอกลักษณ์เชิงศิลปะป้องกันตัว ตามด้วยเพลงที่เผยความคูลเปรี้ยวซ่าถูกใจแฟน ๆ อย่าง‘Lemonade’ และเพลงฮิตที่ระเบิดความหวานสุดเท่ ‘Cherry Bomb’ รวมถึงเพลงฮิตอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้ง ‘TOUCH’, ‘Regular’, ‘Highway to Heaven’, ‘Sticker’, ‘Favorite (Vampire)’ ตลอดจนการแสดงเพลงจากอัลบั้มล่าสุดที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่างเพลงไตเติล ‘2 Baddies’ กับท่อนติดหูที่ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์ว่า “2 Baddies 2 Baddies, 1 Porsche” และเพลง ‘Faster’ ที่มาพร้อมท่าเต้นสโลว์โมชันแบบเท่ ๆ ร่วมด้วยโปรดักชันและเอฟเฟกต์สุดตระการตาที่เพิ่มอรรถรสในการรับชมอย่างเต็มที่ ทั้งเวทีสไลด์เอียง แสง สี เสียง พลุ และอุปกรณ์ประกอบฉากมากมาย รวมถึงทางเดินเวทีที่ถูกออกแบบให้ยาวขึ้น เพื่อให้แฟนคลับชาวไทยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับความพิเศษที่รับชมได้แค่ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ คือ การแสดงโซโล่ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น(แทอิล) ที่โชว์ทักษะการร้องและพลังเสียงในเพลง ‘Another World’,(มาร์ค) กับการแร็ปอันทรงพลังในเพลง ‘Vibration’,(แทยง) กับเพลง ‘Moonlight’ ที่โชว์ความเท่แบบฟังกี้, การเต้นโชว์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของ(จองอู) และการเต้นสุดเซ็กซี่ที่เพิ่มระดับความร้อนในฮอลล์ของ(จอห์นนี่), เพลง ‘Lost’ กับเสียงร้องเพราะ ๆ ของ(แจฮยอน), เพลง ‘The Reason Why It’s Favorite’ กับเสียงร้องที่ซึ้งกินใจของ(โดยอง) และเพลง ‘Butterfly’ ที่(ยูตะ) ทั้งร้องและเต้นอย่างเข้าถึงอารมณ์ ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการแสดงแบบยูนิตอย่าง(แทอิล) และ(แฮชาน) ในเพลงสุดโรแมนติก ‘Love Sign’,(แทยง) และ(มาร์ค) ที่แร็ปอย่างดุเดือดในเพลง ‘The Himalayas’ทางด้านแฟนคลับ NCTzen (เอ็นซีทีเซ็น) ที่ NCT 127 ก็จัดเต็มโปรเจกต์ความหมายดีๆ ให้สมกับที่รอคอยกันมานาน ตลอด 3 รอบการแสดง ทั้งพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็น ‘ที่สุดแห่งการแสดง’ ด้วยการสร้างสรรค์ช่วงเวลาอันเหมือนฝันที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยดนตรี ผ่านบทเพลงทั้งสิ้น 33 เพลง รวมระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง ปิดฉากคอนเสิร์ตทั้ง 3 วัน ด้วยความสำเร็จและความประทับใจ