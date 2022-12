“โฟร์วันวันฯ” รันวงการเคฮิปฮอป #AOMGWORLDTOUR2023inBKK SOLD OUT ตามคาด!! “ไซมอนดี-เกรย์-โลโค-อีไฮ-ยูคยอม” พร้อมระเบิดความมันส์ 13 ม.ค.นี้

ยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งเพราะมุ่งมั่นขับเคลื่อนวงการอีเวนต์เกาหลีทั้งคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งมากว่า 12 ปีเต็ม จัดงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินไอดอลหรือนักแสดงชื่อดัง สำหรับ(Four One One Entertainment หรือ 411Ent) ของบิ๊กบอส “ล่าสุดรันวงการไปอีก! ด้วยการจับมือต้นสังกัด(AOMG) หรือที่ย่อมาจากค่ายเพลงแนวฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีระดับท็อปแห่งประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันนำเสนอคอนเสิร์ตอีกทางเลือกแนวดนตรีที่สายเค-ฮิปฮอป (K-HIP HOP) คอนเฟิร์มว่างานนี้ต้องมา!อีกเรื่องซึ่งต้องคอนเฟิร์มแบบสับเลยคือ ของดีวงการเพลงเกาหลีไม่ได้มีแค่แนวเค-ป็อป แต่สายเค-ฮิปฮอปนั้นเขาก็สุดปัง พิสูจน์กันเห็นๆ จากวันแรกที่เปิดขายบัตรแล้วก็หมดเกลี้ยงแผง เกลี้ยงผังทุกที่นั่ง รวมถึงทุกโซนยืนกันไปเลย SOLD OUT เรียบร้อยอย่างไวแบบไม่ทันให้ลังเล เหตุเพราะไลน์อัปงานนี้เขารวมศิลปินตัวท็อป ตัวตึง ชนิดขนกันมาทั้งค่าย นำทีมโดยพี่ใหญ่และน้องเล็กของบ้าน AOMG อย่างสมาชิกวง GOT7 นั่นเอง โดยนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีอีก 2 ประเทศในตารางเอเชียทัวร์ที่ SOLD OUT ไปตามๆ กันคือ สิงคโปร์ และ ไต้หวัน ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของ “โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ด้วย!!ใครจองบัตรทันขอแสดงความยินดีด้วย รอฉลองเข้าสู่ปีใหม่ 2023 แล้วไปสนุกรับต้นปีกันในงานวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เริ่มแสดงเวลา 19:00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent