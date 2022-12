"น็อต แม็กซิม" ร่วมกับแอปฯ ดัง Call Play จัดใหญ่ ประกวด Miss Sexy Thailand ดึงตัวแม่เซ็กซี่เสริมทัพแซ่บ

ที่จะมาปฏิวัติวงการสาวเซ็กซี่ให้ฮอตเว่อร์ๆ ยิ่งกว่าเดิม ในคอนเช็ปต์ เซ็กซี่ไม่มีวันตาย! พร้อมกระจายไปอีกหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย ฯลฯMiss Sexy Thailand 2023 การันตีความฮอตแตกกับหรือตัวแม่ตัวจริงของวงการบันเทิงไทย ที่เคยดันเซ็กซี่สตาร์ มาประดับวงการมากมายแล้ว ในบทบาทใหม่ ผู้อำนวยการ กองประกวด Miss Sexy Thailand“อย่างที่เห็นๆ กันแล้ว น็อตจัดประกวดมาหลายเวที แต่สำหรับเวทีนี้ มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ บอกดังๆ เลยว่า น็อตทุ่มสุดตัวจริงๆ เพราะสาวเซ็กซี่น็อตถนัดที่สุด พร้อมที่สุดที่จะปั้นเซ็กซี่สตาร์คนใหม่มาประดับวงการ”ประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Sexy Thailand และเป็นผู้บริหารแอปดัง Call Play เชื่อมโลกใหม่ แชร์ไลฟ์สไตล์ บอกดังๆ เลยว่า “เวทีเราจัดใหญ่แน่นอน พร้อมจะมาปฏิวัติวงการสาวเซ็กซี่ไทย ให้โดดเด่นต่อไปในระดับโลก”สาวงามที่เข้าประกวด จะได้รับการเทรนอย่างดีเยี่ยมจากตัวแม่เซ็กซี่ของประเทศไทย นำทีม 3 สไตล์โดยเน้นเรื่อง Luxury ,เน้นเรื่อง Sexy และเน้นเรื่อง Sport โค้ชทั้ง 5 จะเจียรไนให้เซ็กซี่แรงๆ อย่างมีระดับมากขึ้น นำทีมโดยแจกจุกๆ แจกจริง ที่ 1 Miss Sexy Thailand 2023 มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอฟดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 500,000 บาท ที่ 2 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 300,000 บาท และที่ 3 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 200,000 บาท ผู้ที่เขารอบ Top 10 จะได้เงินและของรางวัลรวม 30,000 บาทรางวัลพิเศษต่างๆ มีดังนี้- Popular Vote- Best Swimsuit- Best Photogenic- Best Multimedia- Best Performanceในทุกๆ ตำแหน่งพิเศษนี้ จะได้เงินและของรางวัลรวม 70,000 บาท รวมเงิน และของรางวัลต่างๆ ทุกตำแหน่งแล้ว มากกว่า 2,000,000 ล้านบาทพร้อมฟาด! Miss Sexy Thailand 2023 ต้องรีบสมัครด่วนๆ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามกติกา รายละเอียดการรับสมัครได้ด่วนที่เฟซบุ๊ก Facebook : Miss Sexy Thailand https://www.facebook.com/sexythailandliveไอจี IG : MissSexyThailand https://instagram.com/misssexythailand?igshid=YmMyMTA2M2Y=ติ๊กต็อก TikTok : MissSexy Thailand https://www.tiktok.com/@misssexythailand?_t=8Xupr7bRPcH&_r=