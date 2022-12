ในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ๒ – ๕ ธันวาคมนี้ ขอเชิญรับชมบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรัก โดยศิลปินชั้นนำ ในงาน “เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน”

พร้อมร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ เท่าองค์จริง ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทในเครือฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนร่วมรับชมและรับฟังการแสดงดนตรีอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักความหมายกินใจอีกมากมาย โดย “วงเฉลิมราชย์” ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน พร้อมกันนี้ยังได้จัดได้จัดแสดงต้นแบบพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ เท่าองค์จริง ที่มีวัตถุประสงค์จัดสร้างขึ้นเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมเปิดให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกราบสักการะ ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และรับชมการแสดงบทเพลงจากศิลปินชั้นนำได้ที่ ศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ อีก ๔ สาขา ได้แก่ บางกะปิ, ท่าพระ, งามวงศ์วาน และ บางแค ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ นำโดย ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย นายจงรักภักดี ญาณวินะโย ประธานดำเนินงานโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า และ นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ คณะกรรมการโครงการฯ โดยไฮไลท์ในงานพบกับการแสดงเปิดงานชุดคีตราชัน ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดย ๑๐ ศิลปิน ได้แก่ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, รัดเกล้า อามระดิษ, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, วิภู กำเหนิดดี, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, สาธิดา พรหมพิริยะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โชคชัย หมู่มาก พร้อมด้วยนักร้องรับเชิญ เช่น ดลชัย บุณยะรัตเวช, พิเชษฐ์ บัวขำ, บุปผา กิ่งชัชวาลย์ ร่วมขับร้องเพลงรักความหมายกินใจและบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมายจากนักร้องรับเชิญหลายสิบชีวิตจากหลากหลายวงการ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าไม่มีวันลืมเลือนกรรมการฝ่ายประสานงาน โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า กล่าวถึงโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน มีวัตถุประสงค์ ในการทำความดี ยึดมั่น และเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์“โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรหลักในการจัดทําโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า คีตราชัน เพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๖๔ มาด้วยกัน งานดังกล่าวประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ และ เดอะ มอลล์ ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ ” นายประดิษฐ์ กล่าวกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดิ เอ็มดิสทริค กล่าวว่า ทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้ร่วมมือกับทางโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า จัดกิจกรรมคีตราชัน ขึ้นเป็นปีที่ ๒ เผื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีเฉลิมราชย์” ซึ่งเป็นวงดนตรี ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนให้มีการรวมนักดนตรีคุณภาพไว้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ครบ ๕๐ ปี และเปิดวงดนตรีจัดการแสดงปฐมฤกษ์ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ อันตรงกับวันครองราชย์สมบัติ และใช้ชื่อว่า “วงดนตรีเฉลิมราชย์” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงดนตรีและนักดนตรี โดยมี นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เป็นผู้ควบคุมวง เพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงพระอัจฉริยะยาภาพทางด้านดนตรี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงรักต่างๆนอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ยังจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพลงรักความหมายดี ณ ศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ อีก ๔ สาขา ได้แก่ เดอะ มอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน และ เดอะ มอลล์ บางแค ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักโดยนักร้องรับเชิญมากกว่า ๗๐ ท่าน ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ), ชรัส เฟื่องอารมณ์, สุเมธ องอาจ, วสุ แสงสิงแก้ว, พิจิกา จิตตะปุตตะ, สุชาติ ชวางกูร, ผุสชา โทณะวนิก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ระวิวรรณ จินดา, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธรรพณธร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา, นนทิยา จิวบางป่า, นรีกระจ่าง คันธมาศ, ปกรณ์ ลัม, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ศรุต วิจิตรานนท์บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีต้นเสียง” ที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรี โปรดิวเซอร์ และ Music Director ชั้นนําของประเทศไทย เคยมีผลงานเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ให้นักร้องชั้นนํา เช่น เศรษฐา ศิระฉายา และวง The Impossible, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ชรินทร์ นันทนาคร ละครเพลง "ในสวนฝัน" เทิดพระเกียรติทั้ง 2 ภาค, คอนเสิร์ตรวมดาวและ 18 กะรัต, Soul After Six, สุชาติ ชวางกูร, ติ๊ก ชีโร่ เป็นต้น นักดนตรีวงต้นเสียง ประกอบด้วยนักดนตรีหลัก เช่น ปทัย วิจิตรเวชการ Piano Keyboard และ Music Director, วิโรจน์ สถาปนวัฒน์ Bass, ธีรพงศ์ สวาสดิ์วงศ์ Guitar, ณัฐวุฒิ พันธุ์สายเชื้อ กลอง และ นิรัติ บุญญเศวต Saxophone