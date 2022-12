ลิ้นติดโปรแฟร์ ชวนอร่อยฟิน!! ฉลองวันพ่อ ชิม ช้อป ทุกเมนูอิ่มหนำสำราญใจ

มาบอกรักพ่อแบบอิ่มอก อิ่มท้องในวันหยุดยาวฉลองวันพ่อแห่งชาติในงานส่งท้ายปี 65 ของคู่ซี้รับประกันความอร่อยฟิน!!ทั้งพ่อทั้งลูก เพราะงานนี้รวบรวมเมนูคาวหวาน ของกินเล่น ทานเพลินๆไว้กว่า 1,000 เมนู!! อิ่มหนำสำราญ วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ที่ชั้นG เดอะมอลล์ บางแคพ่อลูกสายช้อป สายชิม ขอบอกว่าต้องมาที่งานนี้ ลิ้นติดโปรแฟร์จัดเต็ม!! ร้านดังร้านเด็ดจากทั่วเมืองไทย พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลิ้มชิมของอร่อยทั่วทั้งงานละลานตาจัดเต็มทุกเมนูความอร่อย อาทิ ร้านจ๊อ ย.ยักษ์ยิ้ม / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / พิมพิราหมี่กรอบ / อารีย์ รสเด็ด / ครัวอรัญญา/ รัชฎาลุยสวน / ม่าม๊า โฮมเมด / หอยจ๊อปูทอง เยาวราช / ข้าวหลามชุติมา / PaPa Tofu/ เจ้พริก กุยช่ายตลาดพลู / ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง / หมูสะเต๊ะมังกรทองเยาวราช / เต๋าลุยสวน / พรกมลทองม้วนสด / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / KINGOCTOPUS / อลิชา ขนมเปี๊ยะ/ เจ้แมวหมูย่างแดงกรอบ สูตรเมืองตรัง / หมู หมู หมูทุบ / แม่ป้อมเส้นจันท์ / สิงโตขนมไทย/ ขนมเปี๊ยะบ้านขนมไทยคนงาม / ไส้กรอกอีสาน ดิว โดม เดียร์ / Kunnook Orange Juice/ ข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรัญ / กนกกร ขนมเบื้องไทยตลาดพลู / นม โส๊ด สด / ปูนาฟ้าใส/ ขนมปังบ้านปังปอนด์ / เกี๊ยวบางทราย By กุ๊กไก่ / ครัวท่าหลา / น้ำพริกแพรรี่ by แพรรี่ ไพรวัลย์/ ขนมหม้อแกงแม่ยาย / Zanini ขนมไทย ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง / แม่เล็กหมูหวาน เนื้อสวรรค์ / บ้าบิ่นโมโต้ / ผลไม้ไทย/Royal Crown Bakery / ร้อยเก้า เข้าครัวแกงใต้ / กาละแมบ้านคุณย่า by ของฝากย่าปู/ ธีระชัยฟรุ๊ต / บ้านปลาทูมหาชัย / โชคอำนวย ซูชิ / ป้าม่วย น้ำปลาหวาน / โทระ ไดฟูกุ/ หลี่ซิมเฮีย จุ๋ยก้วย / ปิ่นมณีปลาส้มไรก้าง / ติ่มซำโอลด์ทาวน์ / ติ๋มปลาสลิด / Pig Pork หมูกรอบชาชู / หมูทอดแหลก / ทีเด็ดยำ / โคตร-บ้า-บิ่น / อุไรรัตน์ เชียงใหม่ / ไก่กรุง / แม่เล็กแปดริ้ว / ลูกชิ้น 3 บาท-ขนมไข่เมืองนนท์ / เฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราช / บาลิกา น้ำปลาหวาน/ สนั่นไข่หมึก(ไข่แท้ ไม่มีแป้ง) / แคปหมู แม่ปราณี / หมูกระด้ง เบคอนทอดน้ำปลา / ถั่วบางนารา/ หมูยอ วชาลิสา / นายเกาะข้าวเกรียเห็ดหอม / ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร / ข้าวต้มแปลงนาม ฯลฯภายในงานยังเตรียมมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทุกคน ชิม ช็อป แบบปลอดภัยไร้กังวล อิ่มหนำสำราญถ้วนหน้าลองวีคเอนด์นี้ ครอบครัวสุขสันต์มาฉลองวันพ่อ กับโปรดีๆ แบบจัดเต็ม!ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ’65” วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้. ที่ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค แล้วพบกันนะจ๊ะ!