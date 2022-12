“เอวา” โพสต์ซึ้งถึงผู้ชายคนแรกที่หนูรัก!

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจ ที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนในครอบครัว สำหรับบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 60 ของคุณพ่อ สุภชัย วีระภุชงค์ คุณพ่อสุดที่รักของ เอวา ตลกหกฉาก หรือ เอวา ปวรวรรณ ที่ล่าสุด เอวา ได้โพสต์ลงอินสตาแกรม sunflowava เป็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งระบุถึงคุณพ่อว่า“Happy birthday daddy🤴🏼🍰🎂 สุขสันต์วันครบรอบ 16 ปีนะคะแดดดี๊ เอ้ยยยยย ไม่ใช่ 26 เอ้ยยยไม่ใช่ 60 🤣 แดดดี๊คือ คุณพ่อที่ใจดีที่สุดในโลก เป็นตัวอย่างของหนูในการดํารงชีวิตทุกอย่าง ให้มีธรรมะและความดีในหัวใจ แดดดี๊เป็นคุณพ่อที่ไม่เคยบังคับอะไรเลยไม่ว่าจะเรื่อง เรียน อะไรที่ชอบพ่อไม่เคยห้าม เรื่องความรัก พ่อไม่เคยบังคับว่าต้องคบใคร เรื่อง ชีวิต แดดดี๊จะขอแค่ถ้าสี่สาว มีความสุข และ ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอื แดดดี๊จะพูดเสมอว่า แดดดี๊ไม่ค่อยอยู่บ้าน คนที่เลี้ยงพวกเรามาก็คือแม่ แต่จริงๆแล้ว แดดดี๊มีผลต่อชีวิตของพวกเรามากๆ ตั้งแต่เด็กๆ แดดดี๊คือผู้ชายคนแรกที่หนูรัก เป็นคนแรกที่หนูลืมตาดูโลกและเห็นหน้า แดดดี๊คือพ่อที่ ถ้าแม่ไม่ให้อะไรหนูก็จะไปขอแดดดี๊เพราะแดดดี๊จะให้เสมอ แต่ตอนจบก็โดนแม่เบรคอยู่ดี 55555 เพราะบ้านนี้แม่คือ เจ้านายใหญ่สุดไม่ใช่พ่อ 🤣 แดดดี๊คือพ่อที่ทํางานหนักเพื่อลูกเพื่อครอบครัว แดดดี๊คือเจ้านายที่ลูกน้องทุกคนรัก ถ้าลูกน้องโดนว่าแดดดี๊จะโทษตัวเองก่อนเสมอ และ จะบอกว่า เราจะโทษลูกน้องได้อย่างไรในเนื่องที่เราคือคนที่คุมลูกน้องอีกที ถ้าลูกน้องผิดก็เท่ากับเราผิดด้วย แดดดี๊ไม่ใช่เจ้าของที่จะคุยแต่กับ ผู้จัดการ หรือ แค่พนักงานที่ยศสูงแต่แดดดี๊จะคุยกับ ภารโรง เพราะแดดดี๊บอกถ้าขาดคนใดคนนึงไป ก็จะไม่มีบริษัทแบบที่เป็น เพราะบริษัทคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพนักงาน แดดดี๊ปลูกฝังหนูหลายเรื่องมากๆ โดยเฉพาะ ให้ใช้ชีวิตโดยไม่หยึดติดอะไร เพราะวันนี้เรามีพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มี ทุกอย่าง ไม่แน่นอน ให้มองทุกวันเป็น วันสุดท้ายของชีวิต และทําทุกวันให้ดีที่สุด พวกเราทุกคนสี่สาวได้อะไรจากแดดดี๊เยอะมากๆ โดยเฉพาะ การ รัก การกินกระเพรา 🤣 ต่อให้มีอาหาร 10อย่าง แดดดี๊ก็จะสั่งแต่กะเพราจนเชฟที่โรงแรมก็ยังบ่น ทุกคืนจะได้กลิ่นกระเพราตลอด และเราสี่คนก็จะชอบแอบไปขอแอบกิน 55555 (เพราะที่บ้านเก่า เอวา พี่น้อง และ คุณพ่อ คุณแม่ อยู่ห้องเดียวกัน พวกเราจะนอนฝูกล้อมรอบคุณพ่อที่นอนเตียง) แดดดี๊บอกว่าชาตินี้ที่เราได้เกิด เป็นพ่อลูกกัน เพราะมีสายสัมพันธ์มาจากชาติก่อนๆ และเราก็จะเป็นพ่อ ลูก กันทุกชาติ หนูก็ขอให้หนูได้เป็น ลูก แดดดี๊ทุกชาติ ตราบเข้าถึง พระนิพพานตามที่แดดดี๊ตั้งใจไว้ วันนี้ แดดดี๊อายุ 60 แต่ใจก็เด็กเหมือน 16 จริงๆ และ หน้าตาก็หล่อขึ้นทุกวันด้วย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบรรดาลให้แดดดี๊มีความสุข เดินทางไปไหนปลอดภัย ประสบความสําเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ ขอให้แดดดี๊อายุ 200ปี จะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆ You are my first love, you are my super hero, I’m so proud of you daddy 🤍👨🏻‍🦰”