เสน่ห์ของภูเก็ต ที่นักเดินทางต้องเทใจให้

รางวัลและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตยังคงหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย เว็บไซต์ท่องเที่ยวและองค์กรชั้นนำจากทั่วโลกต่างจัดอันดับให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่งของเอเชียและของโลก และอีกหนึ่งเว็บไซต์สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ เว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ได้จัดอันดับ “เกาะภูเก็ต” ให้เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) ซึ่งเป็นผลการลงคะแนนจากนักเดินทางทั่วโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยได้เลือกภูเก็ตเป็นตัวแทนประเทศในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ หน่วยงานที่ดูแลภาพลักษณ์ของประเทศไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการดึงงานไมซ์ระดับโลกนี้มาจัดในประเทศ และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข จ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยได้สิทธิ์นี้ทำไมภูเก็ตถึงถูกใจนักเดินทางทั่วโลกและเทคะแนนให้ความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามทางธรรมชาติคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ภูเก็ตได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกและมอบคะแนนให้ แต่ภูเก็ตยังมีความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณีโบราณ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ รวมไปถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกเช่นกันวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เสน่ห์ของคนภูเก็ตที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ชาวภูเก็ตจึงมีความภูมิใจและยังคงสืบทอดประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ไว้จนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีการแต่งงานของบาบ๋า หรือ “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” เป็นประเพณีการแต่งงานโบราณของกลุ่มชน บาบ๋า ที่เป็นกลุ่มคนลูกครึ่งที่เกิดจากคนจีนและคนท้องถิ่น ที่ยังคงสืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนาน เป็นต้นด้านมานุษยวิทยา ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ การสัญจรของคนในยุคโบราณอาจแวะเวียนมาอาศัยเพื่อเป็นที่พัก หรือประกอบอาชีพ ซึ่งในภูเก็ตยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ “กลุ่มชาวเล” ประกอบด้วย มอแกน มอแกรน และอูรักลาโว้ย ที่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล และประกอบอาชีพประมงที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มชาวเลเหล่านี้จะตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งอันดามันแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเก็ตที่มีทั้งภูเขา ทะเล น้ำตก และเดินป่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของท้องทะเล อย่างหาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ และหาดทรายขาวอีกหลายจุดในภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวภูเขาและการเดินป่าอย่าง เขาโต๊ะแซะ เพื่อชื่นชมสัตว์ป่าทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวน้ำตกกะทู้ ที่มีชื่อเสียง หรือจะเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสน ป่าเขารวก และหาดในยาง และยังเป็นพื้นที่สำหรับการวางไข่ของเต่าทะเล และจักจั่นทะเล ธรรมชาติที่สมบูรณ์เหล่านี้ที่รอให้นักเดินทางทั่วโลกได้มาสัมผัสด้วยตนเองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ภูเก็ตจึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจและยังคงอนุรักษ์การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ในหลายชุมชน เช่น ชุมชนบ้านคอเอน ที่ประกอบอาชีพประมง และมีชื่อเสียงการทำผ้าบาติกสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนไม้ขาว พื้นที่ป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล เป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ภูเก็ตพร้อมต้อนรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการพักผ่อน สปา ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น Health and Wellness Tourism และเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการจัด Andaman Wellness Route เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น อาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน ที่ จ.ระนอง พักโรงแรมเพื่อสุขภาพพร้อมเล่นกีฬาทางน้ำอย่างเซิร์ฟบอร์ด ที่ จ.พังงา เพลิดเพลินกับสปาวารีบำบัดที่ จ. กระบี่ เป็นต้นสิ่งที่กล่าวมานี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมนักเดินทางทั่วโลกจึงเทใจและโหวตให้ภูเก็ตเป็นที่หนึ่งในใจด้านการท่องเที่ยว และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในวันนี้ภูเก็ต คือตัวแทนของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบาทบนเวทีโลกว่า เรา คือ ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ผ่านงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand และในปลายเดือน พฤศจิกายนนี้ ทีเส็บ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะทำหน้าที่สำคัญอีกครั้งในการนำเสนอวิสัยทัศน์การจัดงานดังกล่าว ครั้งที่ 2 (Country Presentation) มาร่วมสนับสนุนและเชียร์ให้ภูเก็ตได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ไปพร้อม ๆ กัน