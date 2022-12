"ทาทา ยัง" น้ำตาไหลอาบแก้ม!! ดีใจได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนป่วยที่รพ. นาน 40 วัน

หลังนักร้องดัง "อมิตา ทาทา ยัง" ออกมาอัพเดทรูปตัวเองนอนอยู่โรงพยาบาล ท่ามกลางแฟนๆ แห่เป็นห่วง ซึ่งต่อมา "ทาทา" ก็ออกมาเล่าถึงอาการป่วยของตนเองอย่างละเอียดเนื่องจากเธอป่วยหลายโรครุมเร้า โดยแพทย์วินิจฉัยเป็นเส้นประสาทหูอักเสบ ที่เป็นภาวะต่อเนื่องหลังจากป่วย sinusitis เนื่องจากหูและช่องจมูก อยู่ใกล้กัน เลยทำให้ป่วยพร้อมกันทั้งคู่ จนเจ้าตัวต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนานเกือบ 40 วันล่าสุด "ทาทา ยัง" ก็ออกมาโพสต์คลิปวีดิโอแจ้งข่าวดีว่าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โดยเจ้าตัวยังระบุข้อความใต้คลิปว่า "M COMING HOME! เย้! พรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้ทากลับบ้านแล้วงับ! ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ทาตลอดเวลาที่ทาป่วยนะคะ ขอบคุณสำหรับอาหาร เครื่องดื่มชูกำลัง ดอกไม้ สิ่งของต่างๆที่ทำให้ทารู้สึกดีมีกำลังใจ THANK YOU! I LOVE YOU SO MUCH #TTFC"ท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่แห่เข้ามาให้กำลังใจนักร้องสาวขอให้หายจากอาการป่วย และแข็งแรงโดยเร็ว เพื่อที่จะกลับมามอบเสียงและความสุขให้แฟนๆ อีกครั้ง