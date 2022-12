เปิดความสนุกเอาใจสายตี้ Chang Major Movie on the Hill ครั้งที่ 4 รวมศิลปินตบเท้าขึ้นเวทีระเบิดความฟินกลางหุบเขา

เปิดเวทีระเบิดความสนุกรับลมหนาวท่ามกลางหุบเขากันไปแล้วกับมหกรรมความบันเทิง Chang Major Movie on the Hill ครั้งที่ 4 ตอนคาหนังคาเขา ฟรีคอนเสิร์ตที่รวมเหล่าศิลปินตบเท้ามอบความสนุก สุดฟินให้กับทุกท่านที่เฝ้ารอคอย ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พย.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ MAMA, ISUZU, Betagro, MOCCONA, Propoliz, ZHULIAN, DENTISTE และไร่ทองสมบูรณ์คลับภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นลานฉายหนังขนาดใหญ่ พร้อมเวทีรองรับความบันเทิงสุดฟินเต็มอิ่มไปกับความสนุก และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ประเดิมความสนุกเอาใจคอหนังด้วยการฉายภาพยนต์ดังฟอร์มยักษ์อย่าง 007 No Time To Die ที่ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดมาให้ได้ชมกันภายใต้บรรยากาศฟินๆ เคล้าลมหนาว ก่อนเข้าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ที่บรรดาพันธมิตรใจดีขึ้นเวทีร่วมกันเปิดงาน พร้อมเตรียมส่งมอบเวทีต่อให้บรรดาศิลปินตบเท้าขึ้นเวทีระเบิดความสนุกเปิดเวทีสร้างเสียงกรี๊ดไปกับศิลปินหนุ่มอะตอม-ชนกันต์ ที่ขนเพลงฮิตมาอุ่นเครื่องให้แฟนคลับได้ฟิน พร้อมเซอร์ไพรส์มอบบทเพลงสุดพิเศษให้กับแฟนคลับสาวที่ขอโอกาสใช้พื้นที่แห่งนี้ขอแฟนหนุ่มแต่งงานกลางงานคอนเสิร์ต สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ตลบอบอวลไปทั่วทั้งงาน ก่อนที่จะมาต่อกันที่ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะจาก 2 ศิลปินสาวเสียงดี อย่าง ซานิ - ปุยฝ้าย ที่แท๊กทีมกันโชว์เพลงดังจาก TikTok และเพลงฮิตยุค 90 มาจุดไฟขาแดนซ์ให้ต้องออกมาโชว์สเต็ป ตามมาด้วย Lazyloxy - Samblack แร็บเปอร์หนุ่มขวัญใจวัยรุ่น ที่ขนเพลงดังมาโชว์ ต่อด้วยวง Mean, Lipta และปิดเวทีความสนุกโดย Polycatนอกจากความสนุกจากเหล่าศิลปินดังแล้ว ภายในงานยังมี DJ หนุ่มหล่อ Louis Hanky ที่มาเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆ ทั้งงาน มาคอยเปิดเพลงเร่งจังหวะความสนุกอย่างต่อเนื่อง จนบรรยากาศความสนุกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย ก็จบลงด้วยความประทับใจของทุกๆคน สำหรับใครที่พลาดความสนุกในครั้งนี้รอติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปผ่านทาง Facebook Fanpage: Movie on the Beach / Movie on the Hill และ Facebook Fanpage: Chang World