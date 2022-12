“ไทเทเนียม” เปิดตัว POWER เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินจัดเต็ม 7 ชนิด ส่งตรงสูตร Energy Drink สู่ตลาดเครื่องดื่มพรีเมี่ยมประเทศไทย ตั้งเป้าปีหน้า 350 ล้าน

บริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด เปิดตัวเครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามิน THAITANIUM POWER ( ไทยเทเนี่ยมพาวเวอร์ ) มอบ Benefit ทางสุขภาพถึง 7 วิตามิน ประกอบไปด้วย วิตามิน B6, วิตามิน B12, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน B5, วิตามิน B9, TAURINE, กาเฟอีน ขนาดบรรจุ 330 มล. ในขวด PET ปริมาณจุใจ จิบได้ตลอดวัน พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพลังงานและวิตามิน สำหรับกิจกรรมทุกรูปแบบภายใต้ชื่อ POWER ที่ชัดเจน ดีไซน์ เรียบง่าย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเครื่องดื่ม POWER ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดโดยทีมผู้บริหารด้านธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศจีน ที่ต้องการให้สินค้าเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จดจำได้รวดเร็ว รสชาติอร่อย กลิ่นหอมดื่มง่าย มีประโยชน์ ให้พลังงาน ดับกระหายไปพร้อมกับปริมาณที่จุใจ คุ้มค่าในขวด PET ขนาดบรรจุ 330 มล. สามารถพกพาไปได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ทางบริษัทมีแผนวางจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 5 รสชาติ ให้ครบแล้วเสร็จภายในปี 2566 รวมถึงการใช้งบการตลาดช่วงซัมเมอร์ จัดแคมเปญโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มสีสันทางการตลาดต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการส่งต่อพลังความคิดที่ดี เป็นจุดเชื่อมต่อของคนทุกยุคสมัยจับมือ THAITANIUM ร่วมเป็น Partner เปิดกลยุทธ์การตลาด MUSIC , SPORT , FASHION สูตรสำเร็จจากประเทศในแถบเอเชียแม้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้พลังงานกลุ่มพรีเมี่ยม จะยังใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทย แต่ในประเทศแถบเอเชีย มีอัตราการเติบโต และเป็นที่นิยมต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การตลาดของเครื่องดื่ม POWER มุ่งเน้นสนับสนุนไปที่ SPORT, MUSIC, FASHIONเราได้รับเกียรติจาก สมาชิกทั้ง 3 ของวงไทยเทเนี่ยม เข้ามาเป็น Partner พวกเขาคือกลุ่มคนที่มี DNA เดียวกันไทยเทเนี่ยมสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดอยู่เสมอ ทุกคนล้วนอยู่เบื้องหลังช่วยขับเคลื่อนกลุ่มศิลปินที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันอย่างมากมาย ด้วย Connection ที่ยอดเยี่ยม ทั้งในอเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เราทุกคนร่วมกันบริหารขับเคลื่อนในทุกรายละเอียด ภายใต้แนวคิด “POWER ALWAYS ON ไม่มีวันหมดไฟ ไทยเทเนี่ยม พาวเวอร์” เน้นที่ปริมาณคุ้มค่า รสชาติดื่มง่าย หอม อร่อยนายสรรเสริญ สิริธนวุฒิ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด เปิดเผยว่า เครื่องดื่ม POWER ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มบริษัทเครื่องดื่ม ตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาสูตร, ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าตามมาตรฐานการผลิตที่มีเป้าหมายหลักอันแสนเรียบง่าย นั่นคือ รสชาติอร่อย กลิ่นหอม สดชื่น มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้ปริมาณที่คุ้มค่าใช้กลยุทธ์โปรโมชั่น แบบได้เลยไม่ต้องลุ้น First come First serveวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นี้ เครื่องดื่ม POWER THAITANIUM เริ่มจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมยอดขายง่ายๆ เพียงสแกน QR CODE หลังขวดแล้วส่งรหัสใต้ฝา พาวเวอร์ 9 หลัก ลูกค้าจะได้รับ 10 บาท ทรูมันนี่ฟรี รับไปเลยไม่ต้องลุ้น สำหรับ 1 แสนขวดแรก รวมมูลค่า 1,000,000 บาทคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้า การจัดจำหน่าย ทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศเครื่องดื่มให้พลังงาน POWER THAITANIUM “พาวเวอร์ไทยเทเนี่ยม” วางจำหน่ายแล้วที่ 7-11 ทั่วประเทศไทย และกระจายสินค้าเข้าสู่ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านค้าทั่วไป, ร้านค้าปลีก-ส่ง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ให้ครบถ้วนกลางปี 2566 ปัจจุบันเครื่องดื่ม POWER ได้รับคำสั่งซื้อ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน, เวียดนาม, Cambodia, สปป.ลาว, เมียนมาร์ เป็นที่เรียบร้อย บริษัทตั้งเป้ายอดขายรวม 350 ล้านบาทภายในปี 2566