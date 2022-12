“ต้นข้าว-เจมส์” 2 คู่จิ้นซีรีส์ดัง ฟ้าลั่นรัก ชวนเคลียร์คิวเตรียมฟินให้พร้อม งานแฟนมีตติ้ง เต็มรูปแบบ “1st Fanmeeting Fahlanruk The series in Bangkok”

จากกระแสตอบรับล้นหลามทั้งในไทยและต่างประเทศ จาก ซีรีส์ ฟ้าลั่นรัก 2 ผู้จัด จาก Raise inter media นำโดย คุณอรพรรณ์ วัลลถาวรพัฒน์ และ WIN2ONE คุณนงนุช จุฑาพชราภรณ์ สองผู้บริหารไฟแรง ไม่พลาดที่จะคว้าตัว ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร และ เจมส์-ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ 2 ตัวแทนจากซีรีส์สุดฮอต “ฟ้าลั่นรัก” มาชวนเคลียร์คิวและเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อม โดยทั้งคู่เป็นตัวแทนเพื่อนๆ เผยว่า“พวกผม ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร และ เจมส์-ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ พร้อมผองเพื่อน นำโดย,เก้า-สิรวิช สุวรรณรัตน์,ริว-ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย,วิน-กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์,ต้อง-พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน พร้อมชวนเพื่อนๆ ทุกคนแล้ว ที่จะมา แทคทีมมาระเบิดความฟินสนั่นเมืองกับงานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “1st Fanmeeting Fahlanruk The series in Bangkok” เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง ฟ้าลั่นรัก เดอะซีรีส์ อิน แบงค๊อก”แฟนมิตแบบใหม่ล่องเรือสำราญชมพระอาทิตย์ตกดินใน “1st Fanmeeting Fahlanruk The series in Bangkok” โดย 2 ผู้จัด จาก Raise inter media แจ้งย้ายสถานที่จัดงาน พร้อมความ Exclusive กว่าใคร เปิดขายบัตรเพียง 300 ที่นั่งเท่านั้น ราคาเดียว 2,999 บาท แบบไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนบนเรือสำราญ White Orchid River Cruise3 ณ จุดขึ้นเรือ Asiatique Pler, Bangkok จะเกิดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13:30 -18.30น. ด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดินเคล้า เสียงเพลงและกิจกรรมสนุกที่ขนมาจัดเต็มจากเหล่านักแสดงนำ “ฟ้าลั่นรัก”ทั้ง 6 คน ที่จะเกิดขึ้นที่นี่ที่แรก!!! ที่เดียวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา”เปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/raiseintermediaTWITTER https://twitter.com/raiseintermedia?t=6oyoLA5igoKBcRMNUObBhA&s=09#ฟ้าลั่นรัก #fahlanruk #raiseintermedia #fahlanruk1stfanmeeting