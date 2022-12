ไวรัลเน็ตโอดอลสาวโป๊ะหนักมาก โกหกพูดได้ 8 ภาษา เจอพิธีกรถาม How old are you? ดันตอบ I’m fine! (ชมคลิป)

กลายเป็นประเด็นล้อเลียนและกลายเป็นไวรัลเลยทีเดียว กรณีอินฟลูเอนเซอร์ เน็ตไอดอลสาว ไปออกรายการถกไม่เถียง ปะทะแฟนหนุ่มคู่กรณี โดย จี ไปร้องมูลนิธิปวีณาฯ อ้าง ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย 18 ครั้ง แม้กระทั่งตอนท้อง ก่อนถูกแฟนแฉกลับอีกฝ่ายเป็นคนกลับกลอก หลอกคนไปทั่ว ส่วนที่ทำร้ายไม่เกิน 5 ครั้ง ประเด็นเรื่องเงิน 5 แสนที่อีกฝ่ายอ้างเอาไปเทรดหุ้น แต่ไม่มีเงินคืนตนสักบาท ก่อนแฉจีโกหกว่าพูดได้ 8 ภาษา งานนี้เจอพิธีกรทดสอบถามภาษาอังกฤษ How old are you เจ้าตัวกลับตอบว่า I’m fineทิน : Do you speak English ?จี : Yes.ทิน : So, how old are you ?จี : I’m fine.ทิน : How old are you ?จี : I’m เอ่อเดี๋ยวนะ 17 years old.ทิน : You’re 17 years old ?จี : No No No. อะไรนะ Twenty-sevenทิน : Where are you from ?จี : I’m from Thailand.ทิน : Which part of Thailand ?จี : พอค่ะ หนูได้แค่นี้