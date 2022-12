“Suzume” ครองแชมป์อันดับหนังทำเงินมากที่สุด 3 สัปดาห์ซ้อนในขณะที่RADWIMPS ประกาศไลฟ์ผ่าน TikTok LIVE ครั้งแรก 17 ธ.ค. นี้

ทำรายได้ ในสัปดาห์ที่ 3 รวมจำนวนผู้ชม 4.6 ล้านคน รวมรายได้มากกว่า 6.62 ล้านเยน กับอนิเมชั่นลึกลับแฟนตาซีเรื่องใหม่ ผลงานของอาจารย์ มาโกโตะ ชินไค ซึ่งนับว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของ Your Name (2016) และ Weathering With You (2019)นอกจากนี้ 3 หนุ่ม RADWIMPS เจ้าของบทเพลงประกอบ OST “Suzume” ยังประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบว่า พวกเขาจะเข้าร่วม TikTok LIVE เป็นครั้งแรก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2022 ที่จะถึงนี้ โดยในไลฟ์ครั้งนี้ พวกเขาจะแสดงโชว์เพลงใหม่ และบทเพลงคลาสสิคจาก Mori Art Museum, Roppongi โดยในระหว่างที่ทำการไลฟ์ หนุ่มๆอยากเชิญชวนให้แฟน ร่วมกันติด #RADに歌って欲しい曲 (requestforRAD) เพื่อทำชาเลนจ์ และหนุ่มๆ จะเลือกเพลงจาก # ดังกล่าว นำมาเล่นสดให้แฟนๆ ได้รับชมและรับฟังร่วมกันในขณะที่ OST “Suzume” เป็นการร่วมทำงานร่วมกันของ RADWIMPS และ Kazuma Jinnouchi วางจำหน่ายแล้วทั่วโลกแล้ว มิวสิควิดีโอ “KANATA HALUKA” เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่กำกับโดย Tomokazu Yamada ผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่อง ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วเช่นกัน ติดตามผลงานของพวกเขาได้ที่RADWIMPS TikTok LIVEDate/Time: Dec. 17th (sat) from 9 p.m. (JP)Stream on RADWIMPS official TikTok account#RADに歌って欲しい曲 (requestforRAD) TikTok Challenge Campaign period: Nov. 18 (Fri) - 27th(Sun) at 11:59 p.m. (JP) ChallengeMV “KANATA HALUKA” Watch now