‘อลัง ดูคาส’ บินลัดฟ้าสู่กรุงเทพร่วมฉลอง 3 ปี ของ Blue by Alain Ducasse จับมือเชฟวิลฟริด ฮ็อคเกต รังสรรค์มื้อพิเศษ เดือนพฤศจิกายนนี้

ร้านมิชลินสตาร์ นำโดยเอ็กเซกคิวทีฟเชฟ ต้อนรับการเดินทางมายังกรุงเทพฯ อีกครั้งของเมนเทอร์เชฟ อลัง ดูคาส (Mentor Chef Alain Ducasse) ในโอกาสเฉลิมฉลองสุดเอ็กคลูซีฟ The 3rd anniversary celebration party ของ Blue by Alain Ducasse ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน ณ ชั้น M และชั้น1 ไอคอนลักซ์ ไอคอนสยาม โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเชฟอลัง ดูคาส ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมด้วยทีมงานและแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งพร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 ปี Blue by Alain Ducasse ได้นำเสนอคอร์สสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง ให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเลิศรส ในมื้อพิเศษ Four-Hand Lunch & Dinner จาก Mentor Chef Alain Ducasse และ Mentee Wilfrid Hocquet ซึ่งได้ร่วมกันรังสรรค์คอร์สอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำเซ็ท 6 คอร์สในราคา 15,000++ บาท พบกับเมนูซิกเนเจอร์ BRITTANY BLUE LOBSTER เมนูอาหารในตำนานสูตรเฉพาะของ เชฟอลัง ดูคาส และALASKAN KING CRAB เสิร์ฟพร้อมกับคาเวียร์ หนึ่งในเมนูชื่อดังของเชฟวิลฟริด พร้อมด้วยอาหารฝรั่งเศสจานพิเศษPigeon Pithiviers ที่ทางร้านนำกลับมาเสิร์ฟอีกครั้ง พร้อมเสิร์ฟในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพียงวันเดียวเท่านั้นกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธ เปิดเผยว่า Blue by Alain Ducasse เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการทำตามคำมั่นสัญญาที่ผู้ร่วมลงทุนทั้งสามบริษัทได้ให้ไว้กับประเทศไทย ทั้งไอคอนสยาม สยามพิวรรธน์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และปรากฏการณ์แรกในมิติต่างๆให้เกิดขึ้นแก่คนไทยและคนทั่วโลก พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำของโลก จนปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบสุดยอดประสบการณ์ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนทุกคนนางชฎาทิพ กล่าวว่า Blue by Alain Ducasse ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2019 นอกจากเป็นการนำที่สุดแห่งประสบการณ์อาหารเลิศรสมายังกรุงเทพฯ แล้ว ยังบรรลุเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการคว้ารางวัลแห่งวงการอาหารระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำของโลกในฐานะจุดหมายปลายทางการรับประทานอาหารระดับไฟน์ไดนนิ่งที่ไม่เหมือนใครของ Ducasse เช่นเดียวกับใน Monte Carlo ปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ของเชฟ อลังดูคาส“Blue by Alain Ducasse จะช่วยส่งเสริมภาคส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น โรงแรมระดับไฮเอนด์หลายแห่งในกรุงเทพฯ ที่จะมีตัวเลือกด้านประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับไฟน์ไดนนิ่งเพิ่มขึ้นสำหรับแขกที่มาเข้าพัก นอกจากนั้น ภัตตาคารแห่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาบนเวทีระดับนานาชาติ ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ที่ดึงดูดผู้มาเยือนที่เป็นกลุ่มผู้นำทางความคิดเป็นจำนวนมากขึ้นให้มาชื่นชมความงดงามของแม่น้ำสายสำคัญนี้ ” นางชฎาทิพ กล่าวในที่สุดเชฟอลัง ดูคาส เชฟชื่อดังระดับตำนาน เจ้าของรางวัลการันตีผลงานมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และเป็นเมนเทอร์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เชฟระดับมิชลินสตาร์ทั่วโลกมาแล้วมากมาย กล่าวว่า "Blue by Alain Ducasse เป็นเอกลักษณ์ของมหานครแห่งนี้ ด้วยเมนูอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยที่จะให้แขกทุกท่าน ได้เพลิดเพลินในบรรยากาศที่งดงามพร้อมทัศนียภาพที่น่าประทับใจของแม่น้ำเจ้าพระยาในแบบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน”เชฟดูคาส ได้วางใจให้หัวหน้าเชฟ วิลฟริด ฮอคเกต หนึ่งในลูกทีม หรือ Mentee คนสำคัญของเขามากำหนดวิสัยทัศน์สำหรับ Blue และทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา ด้วยความเชื่อมั่นใน เชฟวิลฟริด ฮอคเกต ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี กับการดูแลร้านอาหาร สามดาวมิชลิน Le Louis XV ในโรงแรมเดอปารีส มอนติคาร์โล ร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร้านหนึ่งของโลก ซึ่งจากความสำเร็จตลอดระยะเวลา 3 ที่ผ่านมา ของ Blue by Alain Ducasse เชฟวิลฟริด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาทำหน้าที่หางเสือที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มภาคภูมิBlue By Alain Ducasse โดดเด่นด้วยบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมกับไวน์ลิสชั้นนำ ซึ่งได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน โดยในปีแรกของการดำเนินงาน Blue ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ครั้งแรก ในฉบับที่สี่ของ Michelin Guide Bangkok, Chiang Mai, Phuket & Phang-Nga 2021 และอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การตกแต่งภายในของ Blue ที่โดดเด่นทำให้ Blue ได้รับรางวัลสูงสุดในประเภท Fine Dining ในรายการ 'Best of Year Award' ด้านการตกแต่งภายในยอดเยี่ยมสาขาไฟน์ไดนิ่ง จากนิตยสาร Interior Design ซึ่งเป็นนิตยสารระดับแนวหน้าของวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบของงานออกแบบนิตยสารด้านการออกแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึง 'Le French Design 100' รางวัลอันทรงเกียรติจาก Emmanuel Macron ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสรางวัลนี้เป็นรางวัลด้านการออกแบบเพียงรางวัลเดียวในฝรั่งเศสที่ให้เกียรติผลงานระดับนานาชาติของนักออกแบบในโครงการออกแบบของพวกเขาทั่วโลก ล่าสุดสำหรับปีนี้ Blue สามารถเข้าไปอยู่ในลิสต์ร้านอาหาร อันดับที่ 25 ใน 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 ซึ่งสนับสนุนโดย San Pellegrino และ Aqua Pannaการจองโต๊ะและสำรองที่นั่งสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ Blue by Alain Ducasse โทร.065-731-2346 หรือทางอีเมลล์ enquiries@blue-alainducasse.com