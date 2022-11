ครีเอตลุคแซ่บสะท้าน สไตล์ “โบกี้ ไลอ้อน”

เป็นอีกหนึ่งสาวแฟชั่นไอคอนที่มีสไตล์การแต่งตัวโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร สำหรับนักร้องสาว “โบกี้ ไลอ้อน - พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ” ล่าสุดครีเอตลุคแซ่บสะท้านใจ ขึ้นรับรางวัล “Best Female Artist Of The Year” ในงาน THE GUITAR MAG AWARD 2022 วันนี้เราจะพาสาวๆ มาแกะลุคสุดต๊าชกัน​สาวโบกี้ ไลอ้อน เลือกมิกซ์แอนด์แมทช์แฟชั่นชิคๆ เซ็กซี่ ขยี้ใจ ด้วยการคว้าแฟชั่นไอเทมที่สาวๆ หลายคนไม่กล้าเอามาแมทช์เป็นชุดออกงาน อย่าง ชุดว่ายน้ำ” โดยครั้งนี้ สาวโบกี้ เลือก “Twist Top Embellished Swimsuit” ชุดวันพีชสายเดี่ยว จาก AB. Angelys Balek (เอบี. แอนเจลิส บาเลก) แบรนด์ลักซ์ชัวรี่สวิมแวร์ของดีไซเนอร์ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน คุณแองจี้-แอนเจลิส บาเลกโดยชุดนี้มีดีเทลที่ผสานระหว่างสไตล์มินิมอลด้วยการตัดเย็บ เทคนิคการทวิตเพิ่มวอลลุ่มให้ดูมีมิติ และเพิ่มความหรูหราด้วยการปักประดับคริสตัลช่วงบน พร้อมกับดีไซน์เว้าช่วงอกสะท้อนความเฟมินีน นำมาแมทช์กับกระโปรงสั้นซีทรู ปักคริสตัล พริ้วไหวตามจังหวะก้าวเดินและถุงมือซีทรูปักคริสตัลและมุก พร้อมประโคมเครื่องเพชรจริงผสมเพชรเทียมอยู่ในสไตลิ่ง ทำให้ได้ลุค Luxury กลิ่นอายวินเทจแนว Material Girl ยุค 80s อิสระและความสนุกกับการแต่งตัวสำหรับชุดว่ายน้ำ รุ่น “Twist Top Embellished Swimsuit” ของ AB. Angelys Balek มีให้ช็อปกัน 4 สี ได้แก่ สี Cabernet, สี Tomato Red, สี Fuchsia และ สี Black สาวๆ สามารถเอฟไอเทมสุดฮอตนี้ได้ที่ https://www.angelysbalekshop.com/