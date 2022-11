“Red Velvet” ถ่ายทอดพลังอันน่าตื่นเต้นและเสน่ห์สุดฮิป ในเพลงไตเติล ‘Birthday’ พร้อมสร้างสถิติใหม่! ยอดสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้าทะลุ 7.1 แสนชุด

(เร้ด เวลเว็ท) คัมแบ็กมาครองวงการเพลงช่วงฤดูหนาว ด้วยมินิอัลบั้มใหม่(เดอะ รีฟ เฟสติวัล 2022 - เบิร์ทเดย์)(ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2022)มินิอัลบั้มใหม่นี้ เป็นอัลบั้มที่สองภายใต้ธีม ‘The ReVe Festival 2022’ ของ Red Velvet โดยอัลบั้มแรก ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’ ที่วางจำหน่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถครองอันดับ 1 บนชาร์ตอัลบั้มและเพลงออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้, อันดับ 1 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ใน 41 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 1 บนชาร์ต Digital Album Sales ของ QQ Music ประเทศจีน อีกทั้งเนื้อร้องที่มีคอนเซ็ปต์ของเพลงไตเติล ‘Feel My Rhythm’ ยังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา Red Velvet ได้แสดงให้เห็นถึงดนตรีที่หลากหลายและคอนเซ็ปต์ที่โดดเด่น ผ่านกิจกรรมกลุ่ม, เดี่ยว และยูนิต รวมไปถึงการนำเสนอเสน่ห์ต่าง ๆ ผ่านการแสดง, วาไรตี้, พิธีกร และดีเจรายการวิทยุ ทำให้การคัมแบ็กพร้อมมินิอัลบั้มใหม่ ‘The ReVe Festival 2022 – Birthday’ ดึงดูดความสนใจแฟนเพลงทั่วโลกได้เป็นอย่างดีในมินิอัลบั้มใหม่ ‘The ReVe Festival 2022 – Birthday’ ประกอบไปด้วยเพลงหลากหลายแนว ทั้งหมด 5 เพลง ที่ทุกคนจะได้พบกับโลกดนตรีอันสมบูรณ์แบบของ Red Velvet ได้แก่ เพลงไตเติล ‘Birthday’, เพลง ‘BYE BYE’, เพลง ‘On A Ride’, เพลง ‘ZOOM’ และเพลง ‘Celebrate’สำหรับเพลงไตเติล ‘Birthday’ (เบิร์ทเดย์) เป็นเพลงป๊อป แดนซ์ ที่มีจังหวะแทร็ป ซาวด์ซินธ์ที่สดชื่น และกลองที่เป็นจังหวะ รวมถึงการทำแซมเพิลผลงานเพลง ‘Rhapsody In Blue’ ของ George Gershwin โดยก่อนหน้านี้ เพลง ‘Feel My Rhythm’ ของ Red Velvet ก็มีการทำแซมเพิลผลงานเพลง ‘Air On The G String’ ของ Bach และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกันด้านบรรยากาศของเพลงไตเติล ‘Birthday’ จะมีความคิทช์และร่าเริงสดใส ในเนื้อเพลงพูดถึงการกลับไปยังวันเกิดของคนที่คุณชอบ มอบวันที่ลืมไม่ลงด้วยการทำให้ทุกความปรารถนาที่เขาเคยจินตนาการเอาไว้เป็นจริง ไม่เพียงเท่านี้ ยังเพิ่มความสนุกในการรับฟัง ด้วยการซ่อนคำต่าง ๆ ที่ทำให้นึกถึงเพลงที่ผ่านมาของ Red Velvet เอาไว้ในเนื้อเพลงใหม่นอกจากนี้ การแสดงของเพลงไตเติล ‘Birthday’ ยังถ่ายทอดพลังอันน่าตื่นเต้น ผ่านท่าเต้นต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์สุดฮิปและความเป็นอิสระของ Red Velvet ด้านมิวสิกวิดีโอก็เผยให้เห็นความเท่และมีชีวิตชีวาของ Red Velvet ที่มายึดครองงานปาร์ตี้แบบไม่ได้รับเชิญ ตลอดจนการเน้นบรรยากาศความคิทช์ของเพลง ทั้งสีสันสดใสและเอฟเฟกต์แอนิเมชันต่าง ๆรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง ‘Birthday’ ของ Red Velvet ➫ youtu.be/Ut1OzEVUiM4 รับฟังมินิอัลบั้มใหม่ ‘The ReVe Festival 2022 – Birthday’ ของ Red Velvet ➫ RedVelvet.lnk.to/Birthday