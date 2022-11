“โตโน่” แจงปมหัก 10 % จากยอดบริจาคเข้ามูลนิธิ “เทใจ” เป็นไปตามกฎ เตรียมงดรับงาน ทำสมาธิบวช

หลังจากที่โครงการว่ายน้ำข้ามโขง ของพระเอกหนุ่มระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.ไทย-ลาว ได้ยอดเกินเป้าไปมาก จากที่วางไว้แค่ 17 ล้าน แต่ทะลุไปถึง 80 กว่าล้าน ทำหนุ่มโตโน่ชื่นใจมาก ออกปากจะบวชตอบแทบน้ำใจทุกคนที่ช่วยเหลือกันเข้ามา ล่าสุดเจอตัวโตโน่ในงาน บวงสรวงภาพยนตร์ “ขุนพันธ์ 3” ณ อาคารพระพุทธเจ้าหลวง (ตึกสีชมพู) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้มีการประชุมกันหลายครั้ง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว เพื่อช่วยกันหาเครื่องมือที่ดี ราคาที่ยุติธรรม และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคน“เครื่องมือแพทย์ทั้งฝั่งนครพนมและฝั่งสปป.ลาวมีเยอะมาก แล้วแต่ละชิ้นราคาสูงครับ ต้องสั่งจากต่างประเทศ ดังนั้นเราต้องมีการประชุมหลายครั้งกับคุณหมอฝั่งนครพนม ฝั่งลาว รวมถึงฝั่งส่วนกลางกรุงเทพฯ ต้องช่วยกันดูและหาสเปกที่มันดีที่สุด ราคาที่ยุติธรรมที่สุด แล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่จะได้มารักษาแต่เราก็มีคุณหมอทั้ง 3 ที่ ทั้งนครพนม สปป.ลาว และส่วนกลางที่ทางเทใจมาช่วย เพราะการสั่งซื้อแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าซื้อเลย เราต้องไปดูสถานที่ ไปดูว่าเครื่องตัวนี้มีคุณหมอที่ใช้ได้จริงไหม ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเครื่องนั้นตั้งอยู่เฉยๆ เราต้องเช็กให้ดี ให้ละเอียดที่สุด อย่างที่บอก ONE MAN AND THE RIVER ทุกคนมาช่วยกันมันน่าชื่นใจมาก ดังนั้นทุกๆ เรื่องมันต้องช่วยชีวิต ทำให้พ่อ แม่ พี่ น้อง รวมถึงคุณหมอ พยาบาลทุกคนได้ใช้ประโยชน์จริงๆ”งบซื้อเครื่องมือการแพทย์เปลี่ยนไป จากที่วางไว้ 17 ล้าน ตอนนี้ 80 กว่าล้าน“เปลี่ยนครับ ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ 17 ล้านส่วนฝั่งลาวก็ 30 กว่าล้าน อีก 2 วันผมก็จะบินไปนครพนมด้วยกับคุณหมอทั้งฝั่งนครพนมและลาว เพื่อที่จะได้คุยกันว่าเครื่องอะไร ยี่ห้อไหน ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด”ณ เวลานี้อยู่ในช่วงเจรจากัน ทางคุณหมอส่งข่าวมาบอกเราเรื่อยๆ เป็นเรื่องของการหาสเปกเครื่อง อย่างเครื่องบางเครื่อง ทางส่วนกลาง ทางเทใจ รวมถึงตัวผมก็อยากจะไปดูด้วยว่ามันจะอยู่ในจุดไหน มีคุณหมอเฉพาะทางที่ใช้ได้จริงไหม”ไม่กดดันเรื่องเงินบริจาคเราก็ต้องทำให้มันถูกต้อง แล้วที่สำคัญคือผมนึกถึงคุณหมอ พยาบาล พ่อ แม่ พี่ น้องทุกคน ทั้งชาวนครพนม คนไทยทุกคนรวมถึงชาวลาวที่จะได้ผลประโยชน์จากการได้มารักษาตรงนี้ ผมเต็มใจครับผมไปประชุมด้วยทุกครั้ง เพราะว่าเวลามาตอบส่วนใหญ่ผมต้องเป็นคนตอบ แล้วที่สำคัญเราอยากจะให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แต่ตัวผมเองไม่ใช่คุณหมอโดยตรง ดังนั้นเราต้องมีคุณหมอจากทางส่วนกลางมาช่วยกันดู แต่ก็โชคดีคุณหมอทั้งจากนครพนมและแขวงคำม่วน เขาก็ช่วยกันหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนของเราถามว่าได้ข้อสรุปหรือยัง จริงๆ มีคร่าวๆ แล้วครับ ตอนนี้เราต้องไปดูสถานที่ให้ชัดเจนด้วยว่าเครื่องที่อยากได้ทั้ง 80 ล้าน มันจะไปอยู่ตรงไหน แผนกไหน หน่วยไหนจะใช้ มันต้องละเอียดครับ ผมว่ามันต้องชัดเจน คือตั้งแต่เด็กจนโตมา ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพูด ต้องตอบ และเห็นกับตาตัวเอง จริงๆ เราต้องไปหลายครั้ง แต่ก็ต้องเป็นความเต็มใจที่จะต้องสละเวลาตรงนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับ”ยันหักค่าดำเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์เข้าโครงการเทใจ เป็นไปตามกฎของมูลนิธิที่มีนานแล้ว อีกทั้งได้แจ้งไปหมดแล้วพนักงานเขาต้องไปออกใบกำกับภาษี เราลองคิดดูว่ามีกี่คนที่ช่วยกันบริจาค มีเป็นล้าน ดังนั้นผมคิดว่าเราก็ทำให้มันถูกต้อง ทำให้มันชัดเจน ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร พยายามทำให้มันถูกต้องและเป็นไปตามกฎ”ทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จจะไม่รับงาน เตรียมบวช“ตอนนี้ผมทำงานทุกวันเลยครับ แล้วก็รอว่าจะบวชวันที่ 9 มกราคม ที่ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งใจว่าทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จก็จะไม่รับงานแล้ว จะเตรียมตัวทำสมาธิดีๆ ผมอยากจะบวชให้กับพ่อ แม่ พี่ น้องทุกคนที่เขาช่วยกันบริจาคมา ผมไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของทุกคนยังไงที่มีให้บ้านเรา และประเทศลาว ผมมองว่ามันเป็นประเพณีที่ดีงาม ผมได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน บางคนอาจจะไม่ได้มีลูกชาย ก็ถือว่าผมขอบวชให้นะครับ ในการตอบแทนบุญคุณของทุกๆ คนครับตั้งใจไว้ว่าบวช 7 วันครับ ถามว่าทำไมถึงเป็นวัดนี้ คือผมไปไหว้ที่วัดนครพนม ผมว่ายน้ำจากพญาศรีสัตตนาคราชขึ้นไปสักการะบูชาพระธาตุศรีโคดตะบองมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเพื่อผู้อื่น ผมว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากที่ผมอยากจะจดจำเอาไว้ตลอดชีวิตของผม แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะหามาจากไหน ก็นึกขึ้นมาได้ว่าการบวชของชาวพุทธมันเป็นการตอบแทนที่สูงที่สุดแล้ว ผมก็อยากอยากจะใช้พิธีนี้ เป็นการตอบแทนทุกคนครับ”อยากให้เรียบง่าย แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตนคนเดียว"ผมอยากให้เรียบง่ายที่สุด แต่บางทีหลายๆ อย่างประเพณี ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กจะใหญ่เลย ใจอยากให้เรียบง่าย แต่คงจะยากเหมือนกันครับ ตอนนี้เคลียร์งานแล้วครับ บอกผู้จัดการไว้แล้วว่าเดือนมกราคมจะไม่รับงานแล้ว”แม่ชื่นใจ“ชื่นใจครับ จริงๆการบวชไม่ได้อยู่ในหัวตั้งแต่ตอนแรกมีเรื่องขององค์พ่อพญานาคด้วย เลยคิดว่าการตอบแทนด้วยการบวชน่าจะดีที่สุดส่วนบวชตอบแทนท่านจากการที่เรารอดปลอดภัยไหม อันนี้ผมบอกก่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีคนที่เชื่อและศรัทธาอยู่แล้ว ส่วนตัวผมแล้วจากที่รู้สึกหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น จนไปไปถึงนครพนมและวันว่าย ตลอดระยะเวลา 3 วันที่อยู่ที่นั่น ผมรู้สึกได้ครับ คิดว่าบวชนี่แหละดีที่สุดทั้งตอบแทนทุกคน รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษของเราศรัทธามาครับ”