“ม้า อรนภา" เคลื่อนไหวแรก หลังถูกเอี่ยวปมตบหน้าดารารุ่นน้อง บอกให้ระวังคนที่คุณไว้ใจ

ยังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย สำหรับกรณีดารารุ่นลายคราม ตบหน้าดาราน้องกลางห้างดังที่เกาหลี ต่อมา “ม้า อรนภา กฤษฎี” ซึ่งเป็นคนในข่าวก็ออกมาโต้กลับว่าทนายเขียนเกินไป เคลียร์กันจบแล้ว และพร้อมชี้แจงในวันที่ 29 พ.ย. นี้อย่างไรก็ตามทางด้านทนาย "ตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด" ก็ออกมาฟาดสวนกลับอีกรอบ โดยระบุว่า จบยังไง ดาราใหม่ถึงไปแจ้งความ บล็อกเบอร์ บล็อกไลน์ ย้ายโรงแรมหนี รวมทั้งเปลี่ยนไฟลต์เครื่องบินหนีล่าสุด “ม้า อรนภา” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมเป็นครั้งแรก ด้วยการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนว่า “Be careful who you trust. Salt and Sugar look The same.” ซึ่งมีความหมายว่า “ระวังไว้คนที่คุณไว้ใจ เกลือกับน้ำตาลก็หน้าตาเหมือนกัน” พร้อมกับเขียนแคปชั่นใต้ภาพแบบสั้นๆ อีกว่า “ระวัง” ท่ามกลางแฟนๆ เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก