พามาซูม เซ็ตไฮจิวเวลรี นาฬิกา จาก Bulgari ที่ 5 ซุปตาร์แฟชั่นไอคอนเมืองไทย สวมใส่ในงานกาลาดินเนอร์ เปิดตัวคอลเลกชั่น Bulgari Eden, The Garden of Wonders

บุลการี (Bulgari) ช่างอัญมณีแห่งโรมัน (Roman Jeweler) มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี และเป็นแบรนด์ เครื่องประดับ นาฬิการะดับไฮเอนด์ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากครอบครอง ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์นำเสนอความงดงามของคอลเลกชั่น บุลการี อีเดน, เดอะ การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส (Bulgari Eden, The Garden of Wonders) อาณาจักรอันแสนวิเศษแห่งความอัศจรรย์อันวิจิตรหรูหราของเหล่าผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ของเครื่องประดับอัญมณีและนาฬิกาไฮเอนด์ ผ่านแฟชั่นโชว์สุดหรู พร้อมประกาศแต่งตั้ง ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค โดยงานนี้ ฌอง-คริสตอฟ บาบัน (Jean-Christophe Babin) ซีอีโอแห่งบุลการี กรุ๊ป (Bulgari Group CEO) เดินทางมาเมืองไทยเพื่องานนี้โดยเฉพาะและนอกจากสาวใหม่ ดาวิกา มาร่วมงานในฐานะ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ยังมีทัพนักแสดงตัวท็อปของไทย อย่าง แอน ทองประสม, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี มาร่วมงาน เลยไม่พลาดพามาซูมความเลอค่าของผลงานระดับมาสเตอร์พีซของบุลการีใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ กับ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ปรากฏตัวในลุค Glam แสนหวาน โดดเด่นด้วยเครื่องประดับคอลเลกชั่น Bulgari Eden, The Garden of Wonders อย่าง Serpenti Misteriosi Riviera นาฬิกาดีไซน์ซีเครตวอทช์ ทันสมัย สง่างาม แฝงความอ่อนหวาน ตัวเรือนโรสโกลด์ ประดับ เพชร และรูเบลไลต์ สีชมพู สร้อยคอ Serpenti Fruit Garden Necklace สีพิงค์โกลด์ ดีไซน์งูสองตัวกำลังพันเกี่ยวกันเกิดเป็นซิลูเอตเกลียวคลื่นที่สวยงาม ประดับพิงค์ทัวร์มาลีน อเมทิสต์สีม่วง ทับทิม และเพชร เข้าเซ็ตกับแหวนและต่างหูพลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ สวยสง่ากับเซ็ทเครื่องประดับชั้นสูง Serpenti ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ ต่างหู ดีไซน์งู ตัวเรือนไวท์โกลด์ ประดับเพชร และมรกต เพิ่มความน่าหลงใหลให้ลุคด้วยนาฬิกาซีเครตวอทช์ ดีไซน์เป็นกำไลข้อมือขนาด 44 มิลลิเมตร และแหวนรูปงูที่เต็มไปด้วยดีเทลความโก้หรูของเกล็ดงู ประดับเพชรและมรกต ซึ่งเข้ากับชุดเดรสสีขาวอย่างลงตัวแอน ทองประสม มาในเซ็ทเครื่องประดับอัญมณีแสนเลอค่า ด้วย สร้อยคอเพชร โดดเด่นด้วยการประดับรูเบลไลต์ สีแดง แหวนเพชรคุชชั่น เติมเต็มลุคให้น่าค้นหามากยิ่งขึ้นด้วยกำไลข้อมือดีไซน์ Serpenti ซึ่งเข้ากับชุดเดรสแสนเซ็กซี่ได้อย่างลงตัวมาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า มาในชุดเดรสสีน้ำทะเล เติมเต็มความสุดแกลมด้วยเซ็ทเครื่องประดับเพชรและมรกต ดีไซน์สง่างามสะท้อนถึงฝีมือรังสรรค์ของกรุงโรม ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอไฮจิวเวลรี เข้าเซ็ตกับต่างหูและแหวน ปิดท้ายด้วยเรือนเวลาดีไซน์ Serpenti แสนโก้มิน-พีชญา วัฒนามนตรี มาในลุคเจ้าหญิงแสนหวาน แฝงไปด้วยความสดใส ซุกซน กับเซ็ตเครื่องประดับอัญมณีระดับมาสเตอร์พีซ สร้อยคอดีไซน์เก๋ ตัวเรือนพิงก์โกลด์ ประดับอัญมณีเจียระไนทรงคุชชั่น แทนซาไนต์ สีน้ำเงิน อความารีนสีน้ำทะเล กรีนทัวร์มาลีน อเมทิสต์ สีม่วง และ เบริล สีเหลือง แหวนเพชรประดับ คุชชั่น กรีนทัวร์มาลีน และ ต่างหู ประดับ รูเบลไลต์ สีชมพู และสีเขียว เจียระไนแบบหลังเบี้ยเจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข หล่อเนี๊ยบสไตล์คุณชายกับชุดสูท All Black กับสไตล์เรียบโก้ โดดเด่นด้วยนาฬิกา Octo Finissimo สายหนัง สร้อยคอ Serpenti ประดับเพชร เรียกว่าลุคนี้ของหนุ่มเจมส์เต็มไปด้วยเสน่ห์ความเป็นสุภาพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็ดูลึกลับน่าค้นหา