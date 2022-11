แรงทะลุลาวได้อีก นุ้ย สุวิมล ส่ง ME บุกงานแฟชั่นใหญ่ที่เวียงจันทน์

แรงไกลแรงจริง แรงจัดไปหลายประเทศแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือประเทศลาว สินค้าไทยคุณภาพระดับโลก เครื่องดื่มไปบุกงานแฟชั่นใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ในงาน2 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์ ประเทศลาวก่อนหน้า เครื่องดื่ม ME Energy Drink ได้ร่วมสนับสนุนกีฬาไทย กับแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล Southeast Asian Men & Women Beach Handball Championship 2022 ที่จัดไปแล้ว ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เรียกว่า เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เปิดกว้างบุกทั้งการกีฬาและงานแฟชั่นไปด้วยผู้บริหารมาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ให้สัมภาษณ์ดังนี้ “มี ME ของเรา อยากเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวงการแฟชั่นซึ่งเราเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน Vientiane WOW Fashion Show 2022 หลายคนอาจจะมองว่า ทำไมเราไปสนับสนุนวงการแฟชั่นลาว วงการแฟชั่นไทยมีตั้งเยอะ แต่เรากลับมองต่างนะคะ เพราะไทยลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน งานแฟชั่นลาวเติบโตไวอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะกับงาน Vientiane WOW Fashion Show 2022 ที่จัดยิ่งใหญ่ ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว เรามองเห็นโอกาสตรงนี้ อยากจะเปิดตลาดของ เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ให้ไปสู่ประเทศลาวด้วย เพราะกำลังซื้อของคนลาวนับวันก็มีแต่เพิ่มสูงขึ้นๆ“จากที่เราไปลองตลาดลาว มาสักระยะหนึ่ง ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดจริงๆ เซอร์ไพรส์มากๆ ทำให้ตอนนี้ เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือก กลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอีกอย่าง ของคนลาวไปแล้วค่ะ”ติดตาม เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ และอีกหลายสินค้าดี มีคุณภาพระดับโลกได้แล้วทางwww.marcellathailand.comเพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink