Puricas ผู้นำด้านเจลลดรอยแผลเป็น ก้าวสู่ปีที่ 10 พร้อมชูนวัตกรรมเอกสิทธิ์ล่าสุดเพื่อการรักษารอยแผล

แบรนด์ไทยผู้บุกเบิกตลาดลดรอยแผลเป็น ด้วยสารสกัดที่แตกต่างจากตลาดเมื่อ 10 ปีก่อน ด้วยสารสกัดจากต้น Dragon’s blood จากประเทศสเปน ที่เป็นศาสตร์การรักษาที่มีตั้งแต่ยุคสมัยของชาวอินคาที่นำมาสมานแผลต่างๆ จนมาเป็นนวัฒกรรมการดูแลรอยแผลเป็นที่ดีที่สุดในปัจจุบันในวาระครบรอบ 10 ปี เพียวริก้าส์ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาสูตรและประสิทธิภาพจนได้มาซึ่งนวัตกรรมเอกสิทธิ์ล่าสุดอย่าง ScarZero™ ผ่านการผสมผสานพลังจากธรรมชาติอย่างสารสกัดเข้มข้นอย่าง Dragon’s blood Complex ที่ผ่านกระบวนการ Encapsulation ช่วยคงคุณภาพของสารสกัดให้ซึมเข้าสู่ผิวอย่างตรงจุด กับเทคโนโลยี Herbanano Action เนื้อเจลอนุภาคนาโนเล็ก 10- 9 ไมครอนให้การสมานแผลลึกถึงผิวชั้นใน ด้วยนวัตกรรมเอกสิทธิ์ของแบรนด์ Puricas จึงทาได้ทันทีไม่ต้องรอแผลตกสะเก็ด ช่วยในสมานแผลสด ลดการเปลี่ยนสีของแผลเป็น ช่วยถนอมและเร่งให้ผิวดูเรียบเนียน เติมเต็มหลุมสิวใหม่ และลดเลือนรอยดำ รอยแดง ป้องกันการเสียดสี อาการคันของแผลเป็น เนื้อสีส้มใส สารสกัดเข้มข้นจากตัว Dragon’s Blood บางเบา ซึมไว กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆ ซึ่งทำให้เพียวริกาส์มีความแตกต่างจากตลาดจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดมากมาย แต่ก็ไม่สามารถโค่นบรรลังค์ “เจลแม่มังกรอย่างเพียวริกาส์ได้”ผลิตภัณฑ์หลักของเพียวริก้าส์มีเจลลดรอยแผลเป็นทั้งหมด 2 สูตร ได้แก่o PURICAS DRAGON’S BLOOD SCAR GEL: เจลลดรอยแผลเป็นดราก้อนบลัด ช่วยลดเลือนรอยสิวทั้งรอยดำ รอยแดง และหลุมสิวใหม่ได้เป็นอย่างดี เห็นการเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาห์o PURICAS PLUS ADVANCED DRAGON’S BLOOD C&E SCAR GEL เจลลดรอยแผลเป็น สูตรแอดวานส์ ช่วยลดเลือนทุกรอยแผลเป็นเก่า – ใหม่ ตามร่างกายทั้งผ่าตัด ศัลยกรรม อุบัติเหตุ ด้วยสารสกัดดราก้อนบลัดผสานวิตามิน C&E ช่วยให้แผลเป็นที่มีสีเข้มจางลง เห็นการเปลี่ยนแปลงใน 1 สัปดาห์โดยในปัจจุบันเพียวริกาส์มียอดขายอันดับหนึ่งของเจลลดรอยแผลเป็น จนถูกขนานนามว่าเป็น “เจลในตำนานสู่ตำรารักษารอยแผลเป็นทุกประเภท” ด้วยคุณสมบัติที่ ไม่แพ้ ไม่อุดตัน ไม่แสบผิว และรอยจางลงภายใน 2 สัปดาห์อย่างเป็นธรรมชาติและไม่เร็วจนเกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ ใช้ได้กับทุกสภาพผิว ผ่านการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองจากสถานบันวิจัยต่างๆ ปลอดภัยจากสารอันตรายเหล่านี้ Fragrance free, Silicone free, Alcohol free, Paraben free และยิ่งไปกว่านั้น ปลอดภัยแม้กระทั่งคนท้องก็ใช้ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าหลักของแบรนด์ จากแผลผ่าคลอด รอยแผลจากการศัลยกรรม เลเซอร์หรือแม้แต่อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และที่สำคัญสำหรับตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ คือ รอยแผลเป็นจากรอยสิวด้วยแนวความคิดของแบรนด์ คือ เราต้องการเป็นเพื่อนแท้ของทุกแผลของผู้บริโภค ที่จะอยู่ช่วยสมานแผล ลดรอย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เสมือนมิตรภาพที่ก่อตัวท่ามกลางรอยแผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพียวริกาส์ก็เป็นยาสามัญประจำแผลเป็นทุกชนิดที่ผู้คนมากมายมีติดบ้านไว้ ซึ่งการสื่อสารผ่าน Campaign ล่าสุดของทางแบรนด์คือ Campaign “แผลเป็นมาทาเลย” ต้องการจะตอกย้ำในเรื่องของการที่เพียวริก้าส์สามารถทาได้หลากหลายประเภทแผล โดยเน้นไปที่รูปแบบแผลที่คนมีโอกาสเป็นกันบ่อยไม่ว่าเป็นแผลจากการกดสิว รอยสิวที่หลัง แผลจากการทำอาหารน้ำร้อนลวก แผลจากท่อมอเตอร์ไซค์ แผลศัลยกรรม แผลเลเซอร์ เป็นต้นในปัจจุบันเพียวริก้าส์เป็นแบรนด์มหาชนที่คนใช้จริงและแนะนำอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี ยอดขายอันดับ 1 การันตรีด้วยรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นยอดขายอันดับ 1 ใน Watson / Boots และร้านยาชั้นนำ รวมถึงการเป็นยอดขายอันดับ 1 ในช่องทางการขายออนไลน์ชั้นนำอย่าง Konvy / Shopee / Lazada อีกด้วย