“TIMM Showcase Live Series 2022 vol. 3” จะไลฟ์สตรีม YouTube Music weekend vol.6 อีกครั้ง ในวันที่ 25-27 พ.ย. 2565 นี้

คือรายการของ YouTube ที่ได้ทำการคัดนักร้องมากความสามารถ มาถ่ายทอดความสุขและความสนุกของเสียงเพลงให้กับแฟนๆ ทั่วโลกได้รับฟังและรับชม โดยใน YouTube Music weekend vol.6 นี้ ทาง YouTube ได้รวบรวมศิลปินขึ้นแสดงทั้งหมดถึง 58 กลุ่ม และได้กำหนดวันแสดงถึง 3 วันเต็ม คือวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2022 ที่จะถึงนี้ แฟนๆ สามารถทำการรับชมได้ ผ่านทางช่องรวมไปถึงของศิลปินที่ขึ้นแสดงโดยในงานนี้ เจ้าภาพงานอย่างได้ทำงานร่วมกับ YouTube เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่ง 3 ศิลปินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับการแนะนำเพิ่มเติมจากทาง TIMM เพื่อเผยแพร่ผลงานออกสู่ตลาดสากลในครั้งนี้ ได้แก่ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)URL : https://www.youtube.com/watch?v=Bd-GfOU7RyU ศิลปินกลุ่มมากความสามารถที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน โดยแบ่งเป็นแร็ปเปอร์ 2 และร้องนำ 3 เดบิวต์เป็นศิลปินเมื่อปี 2018 โดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวง คือการร้องเพลงประกอบอนิเมชั่นชื่อดัง "The Rising of the Shield Hero" ด้วยเพลง "RISE" ในปี 2019 และนอกจากนี้พวกเขายังได้รับคำชื่นชม ในการร้องเพลงแร็ปที่ยอดเยี่ยม จนทำให้มีผลงานมากถึง 6 ซิงเกิ้ล 1 มินิอัลบั้ม และ 2 ฟูลอัลบั้ม ปัจจุบันพวกเขาเป็นที่รู้จักในการทำเพลง OP ให้กับ "Beast Tamer"Official website : https://columbia.jp/madkid/ Twitter : https://twitter.com/MADKID_official?s=20&t=bIOoKi26n72DbAOJtErC2w เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)URL : https://www.youtube.com/watch?v=5JA-3I0b0SA อีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เป็นที่จับตามองในขณะนี้ฟอร์มวงเมื่อปี 2019 เป็นวงดนตรีแนวป็อบ R&B ที่โดดเด่นด้วยการเป็นตัวของตัวเอง โดยภายในวงแร็ปเปอร์ ร้องนำและนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง Tanaka (ชื่อเก่าในการแต่งเพลงBoku no Lyric no Bōyomi) ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงด้วย นอกจากนี้Ichika Nito นักกีตาร์ชื่อดังแห่งยุค และ Sasanomaly นักแต่งเพลงในเกมแนวบีทเมคเกอร์ ก็ร่วมเป็นสมาชิกของวงเช่นกัน โดยชื่อ DIOS มาจาก Dionysus (เทพเจ้าแห่งความมึนเมา) ซึ่งพวกเขาทั้ง 3 จะทำให้แฟนๆ ทุกคนหลงไหลและมึนเมาไปกับแนวเพลงและ การแสดงออกถึงอารมณ์ร่วมจากเพลงของ DIOSOfficial website : https://dios-web.com/ Twitter : https://twitter.com/_d_i_o_s_info_?s=20&t=OsR4bRHMxwJgmrzGBbRU-w เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)URL : https://www.youtube.com/watch?v=owB_oCwiVRU Harunemuri คือนักร้องนักแต่งเพลง นักแต่งกวี และแร็ปเปอร์มากความสามารถจากโยโกฮาม่า เธอเริ่มก่อตั้งวงดนตรีขณะที่อายุ 17 ปี และหันมาจับไมค์ร้องเพลงเมื่ออายุ 21 ปี สร้างผลงานโดดเด่นมากมายทั้งในประเทศและเวทีระดับโลก ล่าสุดในปี 2021 เธอได้ปล่อยเพลง "bang" ในเดือนมกราคม "There is only prayer" ในเดือนมีนาคม "Seventh Heaven" ในเดือนพฤษภาคม และ "Old Fashioned" ในเดือนกรกฎาคม และนอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เธอยังได้จัดทัวร์ทั่วทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย และนี่คือคลื่นลูกใหม่ของวงการเจป็อบ ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้Twitter : https://twitter.com/haru_nemuri?s=20&t=vltPt-s02bQ7JAmqU7V3HA Instagram : https://www.instagram.com/haru_nemuri/ JMCE official YouTube channel (https://www.youtube.com/user/promictv)URL : https://www.youtube.com/playlist?list=PLxd-NBrejYE5TWgW_6HFhZmAoX8maK4kw -Event Title : TIMM Showcase Live Series 2022 vol. 3-Organizers : Ministry of Economy, Trade and Industry (METI),Visual Industry Promotion Organization (VIPO),Japan Music Culture Export (JMCE)TIMMคืออะไร?Tokyo International Music Market (TIMM) คืองานที่รวบรวมมืออาชีพในวงการเพลงจากประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการนำดนตรีญี่ปุ่น ไปนำเสนอในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2020 ด้วยการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) งานนี้จึงได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อ “TIMM ONLINE”TIMM ONLINE บนเว็บไซต์ทางการของ TIMM มีฟังชั่นในการใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการประชุมทางธุรกิจและอื่นๆ TIMM ได้เปิดตัวโครงการใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา “TIMM Showcase Live Series 2022” ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็นงานไฮบริดปีละครั้งในฤดูใบไม้ร่วง และถูกจัดให้เป็นการสนับสนุนโลกดนตรีของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตร่วมชมการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินที่คุณชื่นชอบและสามารถติดตามLINE UPพร้อมรายชื่อศิลปินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timmjp.com/en/