ก้าวสู่ปีที่ 11 “เก๋ ชลลดา” มอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้เหล่า FRIEND ICON ที่เคยช่วยเหลือเเละพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป

เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 ของ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เเละขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมูลนิธิฯมาโดยตลอด ทาง มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) นำทีมโดย “เก๋ ชลลดา สิริสันต์” ขอมอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้กับ FRIEND ICON ทั้ง 23 ท่าน นางสาวณัชชา เตชะหรูวิจัตร (คุณเอิร์น), นางสาวณัฐฐชาช์ บุญประชม (คุณโยเกิร์ต), นายปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (คุณพีเค), นางสาวณิชชา ธนลงกรณ์ (คุณณัฐ) , นายอนันดา แมทธิว เอเวอริงแฮม (คุณอนันดา), นางสาวไดอาน่า จงจินตนาการ (คุณได๋), นางสาวทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (คุณเชียร์), นางสาวนภัสนันท์ พรประภา (คุณโม), แพทย์หญิงนฤชล เทียนสิวากุล (คุณหมอ), นายนิติ ชัยชิตาทร (คุณป๋อมแป๋ม), นางสาวพริมรตา เดชอุดม (คุณจ๊ะจ๋า), นายวสุ แสงสิงแก้ว (คุณจิ๊บ), นางสาวภัครมัย โปตระนันท์ (คุณตอง), นางสาวภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์ (คุณเมนี่), นายยุทธภูมิ แก้วเข้ม (คุณบูม), นางสาววรจรรย์ เที่ยงธรรม (คุณปอ), นางสาววรจรรย์ เที่ยงธรรม (คุณปอ), นางสาววรากร เติมวัฒนาภักดี (คุณกิ้ฟ), นางสาวศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (คุณต้นหอม), นางสาวศิตา ชุติภาวรกานต์ (คุณศิตา), นางสาวสลิลาพร กองทองมณีโรจน์ (คุณมุ่ย), นางสาวสุวดี บุญตานนต์ (คุณฟาง), นางสาวนภัทร บุญตานนท์ (คุณฝ้าย), นางสาวเสาวลักษณ์ ฉัตรลมัย (คุณอิงฟ้า) เพื่อเป็นการขอบคุณเเละเป็นกำลังใจในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสัตว์ยากไร้ต่อไป โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ @Kilik Social Club Warehouse 26 ที่ผ่านมาโดย เก๋ ชลลดา เผยว่า “ งานนี้จัดขึ้นมาเพื่ออย่างเเรก คือ เฉลิมฉลอง 10 ปีเต็มของการเดินทาง เก๋อยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนมากเลยนะคะ ที่ช่วยเหลือมูลนิธิ THE VOICE (เสียงของเรา) คือเสียงของเก๋คนเดียวมันจะทำมาไม่ได้ไกลและยาวนานถึง 10 ปีเต็มได้ ถ้าไม่มีคนไทยทุกคน ที่รัก,เอ็นดูและก็สนับสนุนมูลนิธิในการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ทุกๆชีวิตนะคะ อันดับสองคือ เก๋อยากจะมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับเพื่อนๆที่รักของเก๋ที่ช่วยเหลือมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เคสต่างๆ ระดมทุนหรือว่าลงพื้นที่ในการหาบ้าน ต้องบอกว่าพลังโซเชียลมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์แบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ บางเคสเป็นเคสเล็กๆอยู่ต่างจังหวัด แชร์มาถึงเราจนได้ เก๋รู้สึกว่าใช้พลังเสียงพลังโซเชียลให้ถูกวิธี มันก็เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือชีวิตจริงๆ ต้องขอบคุณ ทั้ง 23 ท่านด้วยจริงๆค่ะ”