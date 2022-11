เมิร์ซ เอสเธติกส์ เปิดตัว ‘อีมินโฮ - คิมฮานึล - จอนโซมิน’ แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ Ultherapy®

ผู้นำนวัตกรรมความงามชั้นนำระดับโลก อยู่คู่ทุกความมั่นใจคุณ ได้ประกาศเปิดตัวนักแสดงท็อปสตาร์จากประเทศเกาหลีใต้ ควบตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งแรกสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้กับผลิตภัณฑ์ในเครืออย่างเครื่องมือยกกระชับที่ไม่อาศัยการผ่าตัด และผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ซึ่งปลอดภัยต่อผิวหนัง และออกแบบให้สามารถรักษาผิวหนังได้อย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมช่วยให้ผิวยกกระชับและเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในฐานะแอมบาสเดอร์ของ Ultherapy®พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำจุดยืนมาตรฐานความงามที่โดดเด่นและหลากหลายในแบบฉบับของตนเอง อีกทั้งต้องการส่งต่อสารของแบรนด์ให้คนหันมารักและยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิความรู้สึกมั่นใจในการปรากฎตัวทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และสังคมรอบข้างโดยทางด้านประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Merz Aesthetics® ได้กล่าวถึงการร่วมงานกับดารานักแสดงชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้อย่าง อีมินโฮ คิมฮานึล และจอนโซมิน ไว้ว่า “ไม่มีใครเข้าใจถึงความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ตรงกับมาตรฐานความงามได้ดีกว่าดาราอีกแล้ว ไม่ง่ายเลยที่พวกเขาจะมั่นใจในภาพลักษณ์ และสามารถโอบรับตัวตนของตนเองได้ท่ามกลางสปอร์ตไลท์ที่สาดส่องตลอดเวลา เราหวังว่าเรื่องราวของคนกลุ่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ลุกขึ้นมารักและภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองมากขึ้น”มร. ลอเรนซ์ เซียว ได้กล่าวอีกว่า Ultherapy® เป็นอีกตัวเลือกนวัตกรรมการยกกระชับผิวที่ไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ส่งพลังงานความร้อนลงลึกถึงชั้นผิวเพื่อกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและอีลาสติน ส่งผลให้ผิวชะลอความหย่อนคล้อย เผยผิวที่อิ่มฟูเรียบเนียนได้ในทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและผลลัพธ์เฉพาะตัวที่ได้จากการทำทรีตเมนต์ด้วยนวัตกรรม Ultherapy® ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แคมเปญ See My Skin, Lift My Way คือการถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ของ Ultherapy® พร้อมการส่งเสริมให้ผู้คนปลดล็อกเผยผิวพรรณที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างมั่นใจและดูดีขับเคลื่อนความดูดีมั่นใจไม่มีกรอบในงานทาง Merz Aesthetics® มีเป้าหมายที่ผลักดันให้ทุกคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความมั่นใจและรักในผิวพรรณของตนเอง นอกจากนี้ Merz Aesthetics® ยังได้เปิดตัวแคมเปญเพื่อผลักดันให้คนก้าวออกจากความกดดันที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานความงามภายใต้อุดมคติของสังคม เพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ พัฒนาตนเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในปี พ.ศ. 2565 Merz Aesthetics® เผยแพร่ผลการสำรวจว่าด้วย ‘อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ซึ่งสำรวจผู้บริโภคกว่า 4,000 ราย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกว่า 380 รายในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย โดยผลลัพธ์ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการลงรูปตัวเองในรูปแบบที่ดูดีไร้ที่ติในโซเชียลมีเดีย ได้นำไปสู่มาตรฐานความงามที่ไม่สมจริง และส่งผลกระทบต่อการรับรู้ตนเองและความมั่นใจโดยรวมของผู้คนอย่างมีนัยสำคัญ• 80% ของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการปรับแต่งรูปภาพให้สมบูรณ์แบบลงโซเชียลมีเดียนั้นนำมาสู่มาตรฐานความงามที่เกินจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจ 82% ก็ยังคงโพสต์รูปภาพลงโซเชียลมีเดียโดยผ่านการปรับแต่งมาก่อน• 56% ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่มั่นใจพอที่จะโพสต์รูปตนเองที่ปราศจากการปรับแต่งลงโซเชียลมีเดีย• 73% ของผู้ตอบแบบสำรวจเกิดความรู้สึกกังวลหากผู้อื่นจะรู้สึกไม่ดีหากเห็นรูปหน้าสดไร้ฟิลเตอร์ของตน• 93% ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าการเข้ารับทำหัตถการความงามจะช่วยให้ตนเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้น• ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละรายได้เวลาโดยเฉลี่ย 20 นาทีในการแก้ไขรูปภาพก่อนที่จะอัปโหลดลงโซเชียลมีเดีย“ความนิยมใช้ฟิลเตอร์และตัวช่วยในการปรับแต่งรูปภาพให้สมบูรณ์แบบลงโซเชียลมีเดียนั้นนำมาสู่มาตรฐานความงามที่เกินจริง ในขณะที่หมอเชื่อว่าความนิยมในการทำหัตถการความงาม ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยยกระดับความมั่นใจจากภายในสู่ความงามภายนอก”แพทย์เสริมความงามชั้นนำ กล่าวเสริม“ต่อให้โซเชียลมีเดียจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ เราก็ยังเชื่อว่าแต่ละคนมีความสวยในแบบของตนเอง และมีความมั่นใจในเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง การปลดล็อกความดูดีมั่นใจไม่มีกรอบ และโอบรับความเป็นตัวเองที่โดดเด่นไม่เหมือนใครผ่านการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกและน่าเชื่อถืออย่าง Merz Aesthetics® เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการท้าทายมาตรฐานความงามที่ไม่สมจริงที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย และร่วมเติมเต็มความมั่นใจให้กับผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” มร. เซียว กล่าวสรุป