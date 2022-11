“แดดดี้ป๊อก” สวมบทเจ้าหน้าที่ จับโกหก “มีก้า-มีญ่า”!! รายการ ป๊อกกี้ on the run SS5 EP14

เป็นตอนที่ “แดดดี้ป๊อก” แปลกใจและค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ มีก้า- มีญ่า เพราะอย่างที่แฟนๆ รู้กันว่า ทั้งคู่เวลาไปโรงเรียนจะไม่ค่อยกินข้าว หรือไม่กินข้าวนอกบ้านสักเท่าไหร่ แต่วันก่อน มีญ่า กลับมาบอกว่ากินข้าวที่โรงเรียนไปเยอะมาก แล้ว มีก้า ก็เล่าเหมือนกันด้วยท่าทางภูมิใจ ล่าสุด “หม่ามี้มาร์กี้” ได้เจอคุณครูที่โรงเรียน จึงถามไปว่าเด็กๆ ทั้งคู่ได้ทานข้าวที่โรงเรียนจนหมดเลยเหรอคะ ซึ่งคำตอบของคุณครูนั่นคือ ไม่ ไม่ใช่ความจริง พอได้ยินแบบนี้ อารมณ์ดีใจของแม่หมดลงทันที เตรียมตัวสวมบทเจ้าหน้าที่มาสอบสวนหน่อยว่า มันเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมเด็กๆ ถึงได้โกหกเป็นครั้งแรก!!นอกจากจะรู้ว่าทำไม มีก้า-มีญ่า ถึงต้องโกหก และมาชมวิธีสอนเด็กๆ ของครอบครัว On the run ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง คลิ๊กเข้ามาดูกันเลยยย https://www.youtube.com/watch?v=-vgiSGUbCW0 ดูแล้วอย่าลืม กด Subscribe Like กด Share ให้เฮียกับเจ๊ด้วยนะฮ้าสามารถรับชมรายการ #ป๊อกกี้ ontherunseason5 ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 19:00 น. ช่องทางการรับชมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pokmindset