ฉลอง 77 ปี "พิชัย ทองเนียม" หนึ่งในตำนาน "ดิ อิมพอสซิเบิ้ล" ที่ยังมีลมหายใจ

ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อวงเป็น จอยท์ รีแอ็กชั่น (Joint Reaction) และเปลี่ยนอีกครั้งในชื่อ ดิ อิมพอสซิเบิ้ล (The Impossibles) ซึ่งเป็นชื่อการ์ตูนชื่อดังของอเมริกาในสมัยนั้น สามารถคว้าถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริง คอมโบ จัดขึ้นครั้งแรกโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดิ อิมพอสซิเบิ้ล ถูกยกให้เป็นวงสตริงคอมโบ้สุดฮอตระดับตำนาน ด้วยผลงานบทเพลงไพเราะ ไม่ว่าจะเป็น "เป็นไปไม่ได้", "โอ้รัก" , "หนาวเนื้อ" ฯลฯ และมีโอกาสไปโลดแล่นบนจอภาพยนตร์ปัจจุบันสมาชิก ดิ อิมพอสซิเบิ้ล เหลืออยู่เพียง 2 ท่าน คือ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) และพิชัย ทองเนียม ซึ่งทั้งคู่เคยร่วมปิดตำนานวง ดิ อิมพอสซิเบิ้ล มาด้วยกัน บนเวทีคอนเสิร์ตส่งท้ายภายใต้ชื่อ THE END of THE IMแต่หลังจากการเสียชีวิตไปของ เศรษฐา ศิระฉายา นักร้องนำและหัวหน้าวง ผู้เป็นเสาหลัก ทำให้ 2 ตำนานผู้ยังมีลมหายใจ ต๋อย วินัย กับ แดง พิชัย ไม่ค่อยมีเวลาพบเจอกันมากเหมือนเช่นที่ผ่านมาล่าสุดพิชัย ทองเนียม ได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ 77 ปี ณ ร้านอาหาร ดงตาล @ รำเพย ปากเกร็ด นนทบุรี โดยมีเพื่อนพ้องพี่น้องคนดนตรีไปร่วมยินดีมากมาย อาทิ วินัย พันธุรักษ์, อำนาจ ศรีมา หัวหน้าวงรอยัลสไปรท์ส และผู้บริหารค่าย AVS Absolute Voice Studio อาจารย์บ๊อบ-วิภาส รวิภาส นักแต่งเพลงชื่อดัง ไปร่วมอวยพรวันเกิดทั้งนี้ อาจารย์บ๊อบ-วิภาส รวิภาส นักแต่งเพลง กำลังเตรียมจัดผลิตแต่งเพลงดูโอร้องประสานเสียง ซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ เพื่อให้ วินัย พันธุรักษ์ และพิชัย ทองเนียม ได้ขับร้องเพื่อรังสรรค์และสืบสานอดีตวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่ของเมืองไทย ดิ อิมพอสซิเบิ้ล ให้ยั่งยืนอยู่เป็นตำนานที่เป็นไปได้ตลอดไป