ฟินสุดขั้นท็อป EFM x Chill on The Beach #17 สิบเจ็ดว่าดัด สุดจัดว่าเด็ด เสิร์ฟความมันส์ริมหาดพัทยา

กลับมาทั้งที ต้องมาอย่างยิ่งใหญ่! ห่างหายไปนานกว่า 4 ปีสำหรับต้นตำรับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตปาร์ตี้ริมทะเลสุดยิ่งใหญ่จากบ้าน Atime อย่าง EFM x Chill on The Beach #17 สิบเจ็ดว่าดัด สุดจัดว่าเด็ด ของ 2 คลื่นวิทยุ EFM 94 และ Chill Online ที่ผนึกกำลังกันพาแฟนๆกว่าหมื่นคน มันส์กันแบบสุดจัด สมชื่อ สมการรอคอยกันไปเมื่อวานก่อน ณ ชายหาดพัทยา Ambassador City Jomtien Pattaya จังหวัดชลบุรีงานนี้แฟนๆทั้ง EFM 94 และ Chill Online พร้อมใจกันแต่งตัวแบบจัดเต็มมาเข้าแถวกันยาวเหยียดเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ความร่วมมือตามมาตรการการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยในด้านต่างๆของการจัดคอนเสิร์ต เพื่อรีบเข้าไปจับจอง ที่นั่งกันจนเต็มพื้นที่ โดยมีเจ้าบ้าน นำทีมโดย ดีเจดาด้า , ดีเจมะตูม , ดีเจเคเบิ้ล , ดีเจพียู , ดีเจเอิร์น , ดีเจโซเซฟ จากอีเอฟเอ็ม และดีเจน้องใหม่จาก ชิล ออนไลน์ ทั้ง ดีเจข้าว , ดีเจโตโต้ , ดีเจไข่มุก , และ ดีเจมิ้นท์ ออกมาทักทายเปิดงานต้อนรับกันอย่างอบอุ่น จากนั้นวอร์มเครื่องด้วยศิลปินน้องใหม่ไฟแรงของค่าย B ENTERTAINMENT BEAT (BEB) ทั้ง NICE CNX และ NESYUD ขนเพลงฮิต อาทิ หลอก / แค่อยากพูดคำว่ารัก / เพราะ / ไม่เศร้า / LET / รอยกดปากกา มาฝากกัน บอกเลยว่าถึงจะหน้าใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่นะจ๊ะ ก่อนสลับความมันส์ไปยังเวทีเล็กที่มี ดีเจพียู สแตนบายสปินแผ่นมันส์ๆ พร้อมยกโขยงดีเจทุกคนมาชวนโยกย้ายส่ายเอวกันแบบนันสต๊อป ชนิดเปิดเวทีสปินขั้นกันทุกเบรกทุกโชว์ไม่มีเวลาให้พัก แล้วส่งไม้ต่อให้ ส้ม มารี ที่นอกจากขนสารพัดเพลงฮิต อาทิ หรือฉันคิดไปเอง / รางวัลปลอบใจ และเพลงพิเศษอย่าง เฮอไมโอน้อง / ฉลามงับคุณ มาฝากแล้ว ยังพกซิกแพ็คขาวๆมาเพิ่มดีกรีความสดใสให้ค่ำคืนนี้กันไปอีก แล้วตามมาติดๆด้วย LIPTA (ลิปตา) ดูโอ้เจ้าพ่อโชว์สนุกที่ห่างจากงานบีชไปนาน กลับมาหนนี้จัดเต็มเพลย์ลิสให้หายคิดถึง ขนทั้งเพลงตัวเองและเพลงฮิตในกระแส อาทิ ไปอยู่ที่ไหนมา / อยากมีแฟนแล้ว และยังเอาเพลงฮิต 20 ล้านวิวอย่าง แฟนผมน่ารัก ที่เป็นคนแต่งจนดังพลุแตกมาฝากกันด้วย ก่อนสลับฟิลมาสนุกแบบชิลๆตามสไตล์ The Parkinson ที่ กานต์ กระโดดลงไปร้องเพลง จะบอกเธอว่ารัก กลางวงคนดูแบบใกล้ชิดยิ่งกว่าบัตร VIP แถมลิสต์เพลงที่หยิบมาฝากยังเหมาะกับบรรยากาศริมทะเลเป็นที่สุด จากนั้นถึงคิว นนท์ ธนนท์ ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายแบบไม่เสียชื่อ คนอะไรร้องเพลงสดก็เพราะ จะพูดอะไรก็ทำคนดูหัวเราะเอิ๊กอ๊ากตาม แถมยังขยันเซอร์ไพร้ส์ชวน กานต์ The Parkinson ที่แต่งเพลง แค่แอบหวัง ขึ้นมา ฟีดเจอริ่งให้ชมกันสดๆอีกด้วย ไม่ให้รักยังไงไหว ต่อด้วยวง MEAN ที่เรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้กัน จัดกันไปยาวๆหลายเพลงฮิตทั้งเพลง หมายความว่าอะไร / พอเถอะ / ผู้ชมที่ดี / ถ้าเธอฟังอยู่ ไม่เท่านั้นยังเซอร์ไพร้ส์ชวน นนท์ ธนนท์ ขึ้นมาแจมอีกในเพลง วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ ยิ่งทำให้แฟนๆกรี๊ดคอแทบแตก ชนิดไม่มีพักหายใจเลยทีเดียวปิดท้าย ส่งคนกว่าหมื่นคนให้กลับบ้านกันแบบมันส์สะเด็ดกันทั้งหาดพัทยากับชาวคณะ JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก) ที่งัดเพลงเต้นมารัวใส่แบบไม่ยั้ง ถูกอกถูกใจสายเต้น สายโจ๊ะ ให้ได้มันส์ส่งท้ายกันยาวๆจุใจยันเที่ยงคืน! มหกรรมฟรีคอนเสิร์ตที่รวมความสนุกแบบสุดจัดแบบนี้ มีมาเสิร์ฟกันอีกแน่นอน คอยติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทั้งทาง EFM 94 และ Chill Online หรือทางแอพพลิเคชั่น ATIME FUNGFIN เท่านั้นนะจ๊ะ วัยรุ่น!!