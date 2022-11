“เพลง ชนม์ทิดา” เปิดภาพครอบครัวอบอุ่นชวนน้ำตาไหล ฉลองวันเกิดพ่อ "เอ๋ ชนม์สวัสดิ์"

เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่น เห็นแล้วซาบซึ้งใจไปกับความรักของครอบครัวของอดีตสามีภรรยาอย่าง นักร้องรุ่นใหญ่กับอดีตสามีที่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่น่ารักของลูกสาวล่าสุดได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก รวมตัวกันเป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ด้วยแคปชั่นว่า "Happy Birthday to the Man of My Life จังหวะหลัง ตัด cake มันได้…แกล้ง daddy ซะเลย! แต่สุดท้ายโดนเอาคืน"นอกจากนั้นยังมีซีนน่ารักๆ ที่ลูกสาวแกล้งพ่อ เอาเค้กป้ายจมูก แต่เจอพ่อแกล้งกลับหอมแก้มลูกสาวรัวๆ ไปเลยแต่ที่เด็ดสุดทำเอาน้ำตาซึมเห็นจะเป็นภาพที่โพสต์คุณพ่อโอบคุณแม่แล้วเอามือไปจับที่หัวใจ พร้อมแคปชั่นว่า“ระหว่างดู vdo ของเพลงตอนเด็กๆ เพลง: โห…ตอนแม่สาวๆสวยจังพ่อ: ใช่สมัยก่อนแม่สวยมาก…แต่จะบอกให้ ว่าแม่สวยที่สุดตรงนี้ (แล้วพ่อก็เอามือจับที่หัวใจของแม่)In my eyes, this love transcends all forms of love.#pcadiary”