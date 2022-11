“แก้ม วิชญาณี” สุดปริ่มร้องเพลงให้น้องสาวขณะเดินเข้าพิธีแต่งงาน

เป็นนักร้องร้องเพลงในงานแต่งงานมาจนช่ำชอง ล่าสุด “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” ก็ต้องมารับหน้าที่พี่สาวที่แสนดี ส่งน้องสาว “เกศ จิณภัค เปียกลิ่น” เข้าพิธีแต่งงานกับสามีขาวต่างชาติซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วยบรรยากาศริมทะเล งานนี้พี่สาวอย่างแก้ม ก็ขอร้องเพลงให้สุดกำลัง ก่อนจะน้ำตาปริ่มเมื่อได้เห็นน้องสาวก้าวเจ้าสู่อีกบทบาทของชีวิต ก่อนจะอวยพรสุดซึ้งว่า“We’re so happy for you @katechinapak เจ้าสาวสวยมากกกกกก💗 ขอให้น้องสาวของพี่มีความสุขมากๆ พี่อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าอะไรพี่กับแม่พร้อมซัพพอร์ตเกศในสิ่งที่น้องมีความสุขนะ รักที่สุดตลอดไปจ๊ะ🤍To my brother-in-law @andreidanielpascuta , thank you for taking good care and loving my sister for the best. Glad to have you in our family. เจ้าบ่าวหล่อมากกกก #kateandreiforever #kateandreibettertogether( ส่วนน้องเขย ขอบคุณที่ดูแลน้องสาวสุดที่รักเป็นอย่างดี ดีใจที่มีคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรา )”