“ไอซ์ พาริส” ชีวิตติ่งคอมพลีท! ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับ LANY ศิลปินในดวงใจ

ทำเอาเซอร์ไพรส์กันทั้งฮอลล์ เมื่อหนุ่มโผล่แจมเวทีในคอนเสิร์ตที่อิมแพ็ค อารีน่า เมื่อคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยงานนี้หนุ่มไอซ์ ได้เล่าโมเมนต์สุดประทับใจหลังเวที พร้อมเผยความรู้สึกแรกหลังได้รู้ข่าวดี ว่าช็อกมากเหมือนฝันเป็นจริง ที่ได้ร่วมงานกับศิลปินที่ชื่นชอบ“คือจริงๆ ผม รู้แบบไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเลย ประมาณ 2-3 วัน แล้วผมก็ช็อกมาก จริงๆ คือด้วยทัวร์ของเขา จะมีช่วงของแขกรับเชิญอยู่แล้ว ที่เขาจะเชิญคนของประเทศโน้นประเทศนี้มา แล้วตอนแรกเขาก็พยายามหาๆ อยู่ แต่ว่ามีพี่ที่เคยอยู่นาดาวด้วยกัน เขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบมาก แล้วเขาก็รู้จักกับพี่ๆ ทางยูนิเวอร์แซล ไทยแลนด์ เขาเลยบอกว่าไอซ์ชอบมาก อยากลองดู แล้วจริงๆ ผมเคยสัมภาษณ์เขาผ่านซูม ตอนที่เขาปล่อยอัลบั้มเพลงนี้ แล้วเขาเคยพูดเกริ่นไว้ ว่าถ้างั้นรอบหน้าไอมาเมืองไทย เดี๋ยวยูมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะ แล้วเขาก็ชวนมาจริงๆ ผมไม่ได้ถามว่าเขาจำได้หรือเปล่า เพราะลืม แต่เราดีใจไปแล้ว เขาชวนเราขึ้นจริงๆ เขาน่ารักมากเลยครับ”มีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก พอได้เจอตัวจริงแล้วก็สั่น“เรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งก็ช็อก ผมกรี๊ดแบบอ๊ากกก บ้าเหรอ อะไรแบบนี้เลย ไเ่กอดทักทายกันหลังเวทีด้วย คือมันจะมีรอบซาวด์เช็กที่เราเจอกัน รอบนั้นที่ทุกคนไม่ได้เห็น แต่ผมคือสั่นที่สุดเท่าที่เคยสั่นมาแล้ว เพราะมันเป็นรอบแรกที่เราเจอกับเขาตัวจริง แต่พอผ่านรอบซ้อมไปแล้ว ขึ้นจริงเราก็เลยสนิทกันได้มากขึ้น พอเสร็จแล้วผมก็ไปยืนรอเขา ขอบคุณที่เชิญขึ้นมาเล่นด้วยกัน”ซ้อมเพลงเดียวซ้ำๆ ที่เหลือคือเตรียมตัวเตรียมใจ ได้รับคำชม You are natural“ตอนนั้นผมขึ้นไปร้องเพลงเดียว ผมก็เลยฟังแค่เพลงนั้น แล้วก็ซ้อมแค่เพลงนั้นเพลงเดียวย้ำๆ ไปเรื่อยๆ แล้วนอกเหนือจากนั้น มันแค่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับ ไม่ได้อะไรมากกว่านั้น เพราะเราขึ้นไปเป็นเหมือนแขกรับเชิญเขา มันไม่ใช่โชว์เรา เราก็ไม่ได้ทำอะไรมาก แค่ขึ้นไปร่วมแจมท่อนหนึ่ง เขาก็ดีนะครับ เขาเดินลงมากอด แต่ว่าเขาต้องออกเลย เพราะเดี๋ยวจะวุ่นวาย เขาบอกว่า You are natural เขินเลยๆ”หวังมีโอกาสร่วมงานในอนาคต ความรู้สึกครั้งนี้ดีจนไม่รู้จะพูดยังไง“ก็หวังว่าครับ ถ้าเกิดมีโอกาส หรือว่าเขาชวนมากอีกก็อยากครับ ชอบอยู่แล้ว เราฟังเพลงเขามาตั้งนานแล้ว ความรู้สึกครั้งนี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไง คือเราชอบเขามาก แต่ว่ามันไม่เคยเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเรา ปกติเราจะอยากออกเพลง อยากขึ้นคอนเสิร์ต เรามีเป้าหมาย แต่อันนี้มันเป็นเหมือนของแถมที่ดีมากๆ หนึ่งอย่าง เราก็รู้สึกขอบคุณอะไรก็ตาม ที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ ขอบคุณทุกๆ อย่างครับ เหมือนฝันที่เป็นจริง (ยิ้ม)”ลุยงานด้านดนตรี เพราะเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก่อนมาเป็นนักแสดง“คือจริงๆ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำอยู่แล้ว เราทำงานแสดงมาเยอะมากๆ แต่จริงๆ แล้วเรามีแพชชั่นด้านนี้ที่สูงมาก จริงๆ จุดเริ่มต้นของผมเลย ผมเป็นมือกีตาร์ เล่นกีตาร์กับ แจ๊คกี้ จักริน ตอน Nine by Nine ผมมีวง ผมชอบดนตรีมาก่อน แล้วเขาค่อยมามีแพชชั่นทาวด้านการแสดง พอเราได้มาอยู่ตรงนี้ เราได้ทำการแสดงเยอะ เราก็อยากทำพาร์ทดนตรีไปด้วย เพราะเป็นจุดที่เราชอบอยู่แล้วตั้งแต่แรก”แพลนเที่ยวทะเลปีใหม่ร่วมกับครอบครัวและหวานใจ “อลิซ สรวี”“ปีนี้น่าจะไปไม่ไกลมากครับ ไปทะเล ไปอยู่เกาะกันครับ ไม่ได้มีอะไร จริงๆ เพิ่งแพลนจบเมื่อวาน ว่าจะไปไหนดี (หวานใจไปด้วยไหม?) ก็ไปด้วยครับ ไปทั้งครอบครัว แล้วก็มีอลิซไปด้วย เขาสนิทกับคุณแม่มาก บางคนจะชอบคดดว่าเขาเป็นลูกสาวแม่ เพราะมีความลูกครึ่งฝรั่งคล้ายๆ กัน จริงๆ หลังๆ ผมรู้สึกว่าผมไปเที่ยวกับแม่ สู้แม่ไม่ได้ แต่เราก็ปล่อยให้เขาแฮปปี้ไป เราทำทุกอย่างเพื่อเขาอยู่แล้ว”