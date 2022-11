“โบกี้ไลอ้อน” ถาม “ทอย” คือใครคะ? สถานะโสดไหม แล้วแต่กำลังศรัทธา

หลังนักร้องสาวหรือ โบกี้ พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ ร้องเพลงเพราะกินใจ จนทำให้คนฟังอย่างหนุ่มถึงกับอินจัดน้ำตาซึม ล่าสุดก็มีข่าวดีให้แฟนๆ เตรียมแสงออกหู เพราะทั้งคู่ได้ร่วมคอลแลปส์เพลงกัน ในโปรเจกต์ What The Duck x GMM GRAMMY แต่งานนี้สาวโบกี้ก็ขอออกตัวไว้ก่อน ว่างานนี้ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้น อย่าจิ้นใครกับหนูเลย สงสารเขา“มีเพลงที่คอลแลปส์กับไบร์ทค่ะ What The Duck x GMM GRAMMY น้องน่ารักค่ะ ได้มาร่วมงานกันจริงๆ จังๆ ครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะ ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้น ซึ่งเราก็เต็มที่กันมากๆ ค่ะ แต่อย่าจิ้นใครกับหนูเลยค่ะ สงสารเขา (ลืม ทอย The Toys ไปเลยไหม?) ทอยคือใครนะคะ (หัวเราะ) ล้อเล่นๆ ค่ะ ออกงานคนเดียววุ่นวายแล้ว ออกงานคู่กันวุ่นวายกว่า”ดีใจคนแปลงท่อนในเพลงวาดไว้ เป็น ‘พี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้’“อันนี้เป็นประเด็นได้จริงๆ เหรอ (หัวเราะ) จริงๆ เป็นคำที่โบกับเพื่อนๆ กระเทยชอบร้องเล่นกันอยู่แล้ว แต่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดเหมือนแล้วเอาไปลงจริงๆ ก็รู้สึกดีนะคะ แปลกๆ จริงๆ เพื่อนๆ ในกลุ่มก็ถามกันว่า โบเคยโพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่า ก็ยังไม่เคยนะ โบเชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะคิดเหมือนกัน แต่ตอนโบร้อง โบจะร้องว่า ที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้ คือกระเทยอะ เป็นคนบอกเราว่าอย่าร้องไห้ หลังจากที่เขานี่แหละ เป็นคนทำเราร้องไห้ เป็นกระเทยช่างหน้า ช่างผม ที่เป็นเพื่อนแต่งให้กันค่ะ”ตอบปมโพสต์ทวิต “ตื่นมาก็โสด โหดไปปะวะ”“มันก็เป็นคำคมๆ ด้วยค่ะ ถามว่าตรงกับชีวิตจริงไหม ก็ยังไม่ทราบ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนค่ะ มันก็มีความจริงแหละค่ะ ถามว่าจะเคลียร์ชัดเจนได้เมื่อไหร่ เอ่อ…ก็ ทำไมหนูต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนี่ย (หัวเราะ) จริงๆ ถ้าอยากรู้เรื่องความรักนะคะ สามารถรอติดตามได้ผ่านเพลงนะ เพราะเวลาหนูรู้สึกอะไร หนูเขียนลงเพลงหมดเลยค่ะ แต่เพลงใหม่นี่ไม่ได้จะบอกความสัมพันธ์อะไรเลยค่ะ ไม่เกี่ยวอะไรเลย เปลี่ยนแนวเฉยๆ ปกติเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนดีที่ถูกทำร้าย ในเพลงนะในเพลง แต่ว่าเนี่ยนี้เรารู้สึกว่าดีไปทำไม เราก็ลองเป็นคนที่ไม่ดีขึ้นนิดหน่อย ในเพลงนะ ก็ลองดูค่ะ”สถานะตามกำลังศรัทธา คิดว่าโสดก็โสด คิดว่าไม่โสดก็ไม่โสด“ส่วนโสดหรือไม่โสด สถานะก็เรียกว่าได้ว่าตามกำลังศรัทธาค่ะ ถ้าคิดว่าโสดมาก แปลว่าโสดมาก ถ้าคิดว่าไม่โสด ก็แปลว่าไม่โสดเลย ความสัมพันธ์มันซับซ้อนค่ะ (แบบนี้คนจะกล้ามาจีบเหรอ?) จะมีคนมาจีบด้วยเหรอคะ ว้าว ค่ะ มีคนรักก็ดีอะค่ะ ขอบคุณที่รักกัน (หัวเราะ) ยังไม่มีใครมาจีบค่ะ”