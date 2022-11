“เกี่ยวก้อย” นักแสดงช่อง 7 ใกล้คลอด สามีเห่อหนักพาซื้อของรอต้อนรับลูกสาว

หลังประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรก เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ล่าสุดนักแสดงสาวช่อง 7ก็ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว ช่วงนี้เจ้าตัวและสามีเลยแฮปปี้ขั้นสุดแถมยังเห่อลูกสาวหนักมาก เพราะนอกจากจะทำห้องไว้รอแล้ว ก็ยังพากันช็อปของใช้เพื่อลูกแบบจัดเต็ม“ก็รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปรวดเร็วมาก ปีที่แล้วเพิ่งโดนขอแต่งงาน ปีนี้คือท้อง 8 เดือน จะ 9 เดือน ใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะ ก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างใช้เวลา ตอนนี้คือรู้สึกว่ายังใช้เวลาน้อยไป เพราะว่าต้องทำบ้านด้วย แล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาที่บ้านใหม่ ของยังไม่ครบมากค่ะ แต่ก็พยายามศึกษาหาข้อมูล ว่าเราต้องดูอะไรให้น้อง น้องต้องใช้อะไรบ้าง เอาตั้งแต่คลอด จนถึงเลี้ยงน้องให้เขาเริ่มถึงวัยที่พอจะดูแลตัวเองได้”เป็นลูกสะใภ้คนโปรด คุณแม่สามีจัดทริปพาเที่ยวต่างประเทศ“คือคุณย่าและคุณแม่ของสามี ทางที่บ้านเขาอยากจะไปเที่ยวกันอยู่แล้ว แล้วก็กะว่าหลังแต่งงานจะไปเที่ยวกันทั้งครอบครัว คือแพลนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีน้อง คุณแม่สามีก็อยากให้ไปเที่ยวกันก่อน ก่อนที่จะต้องมาเลี้ยงน้อง เพราะถ้าเกิดว่าคลอดลูกออกมา น่าจะยากที่จะได้ไปกันทั้งครอบครัว ก็ไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเลย แฮปปี้มาก คุณแม่ก็สู้ชีวิตสุดๆ เดินขึ้นเขาลงเขา น้องก็น่ารักมาก ไม่งอแงเลย”เล่าความหลังเป็นฝ่ายโดนจีบก่อน ชมสามีน่ารัก ดูแลดีเสมอต้นเสมอปลาย“(หัวเราะ) ก็เป็นเพื่อนของเพื่อน มีการแนะนำมาอีกทีหนึ่ง ส่วนใครจีบก่อน เขาก็ต้องเป็นฝ่ายจีบเราสิคะ เราเป็นผู้หญิงยิงเรือ เขาก็ต้องเป็นฝ่ายจีบเรา พี่โยเขาก็มีการเริ่มต้นพูดคุยก่อน แล้วก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกัน เขาก็เป็นคนน่ารักค่ะ เสมอต้นเสมอปลาย ดูแลเราดี จนทุกวันนี้ก็แบบคุณแม่ขาบวม ก็คอยนวดให้ ดูแลให้ คอยถามว่าเราเป็นยังไง อาการเป็นยังไง ดูแลทั้งเราแล้วก็ครอบครัวเราค่ะ”เห่อลูกสาวหนักมาก ทำห้องใหม่ไว้ให้แล้ว เหลือแค่เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ“ตอนนี้ย้ายมาที่บ้านใหม่แล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทาง ก็มีห้องสำหรับลูกสาวเรียบร้อยแล้ว เหลือการตกแต่ง การเตรียมอุปกรณ์ให้ครบค่ะ”ตื่นเต้นสามีพาช็อปปิ้งของใช้ลูก พร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แบบสมบูรณ์“ตื่นเต้นมาก หาข้อมูลมาก่อน ว่าของใช้เด็กจะต้องมีอะไรบ้าง แต่เรายังไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง ก็มุ่งตรงมาที่ เบบี้ กิ๊ฟ (Baby Gift) เลย คิดว่ามาที่นี่ได้ครบแน่นอน คือของบางอย่างเราก็ไม่รู้ เช่น คาร์ซีทที่ได้มาตราฐานและปลอดภัยจริงๆ ควรจะใช้แบบไหน ที่จะปลอดภัยกับลูก และที่สำคัญเขาต้องสบายตัวด้วย พี่พนักงานเขาก็แนะนำดีมาก ตั้งแต่การเตรียมตัวตอนที่น้องยังอยู่ในท้อง ตอนไปคลอด แล้วก็ตอนน้องออกมา ว่าจะเลี้ยงน้องยังไง วิธีการอาบน้ำ เครื่องปั๊มนมก็มีหลายแบบมาก เขาเหมือนเปิดโลกให้คุณแม่ค่ะ”ฝากถึงคุณแม่มือใหม่ ไม่ต้องเครียดกับการเตรียมตัวเพราะตอนนี้มีตัวช่วยเยอะ“ก็อยากจะบอกว่า ไม่ต้องเครียดกับการที่จะต้องมานั่งดู ว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้าง คืออยากให้ไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเขามีของที่ครบ แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับเรา อย่างที่เกี่ยวก้อยมาที่ เบบี้ กิ๊ฟ (Baby Gift) ก็รู้สึกโล่งมาก เพราะของใช้เยอะมาก ถ้าเราหาสักสถานที่หนึ่ง แล้วมีคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ก็คิดว่าคุณแม่น่าจะคลายกังวล กับการเตรียมตัวให้น้องเยอะมากค่ะ”เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทั้งหลาย อยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุข เพื่อเตรียมรับมือกับคุณลูกทุกไตรมาส“คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะ ก็อยากเป็นกำลังใจให้ เพราะว่าพอผ่านมาแล้วรู้สึกว่า การที่จะเป็นคุณแม่คน คือทุกไตรมาสคุณจะต้องเจอกับทุกการเปลี่ยนแปลง ก็อยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่เครียดจนเกินไป ดูแลตัวเองให้ดีค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านค่ะ (ยิ้ม)”ร่วมสัมผัสช่วงเวลาการชอปปิ้งสุดพิเศษสำหรับครอบครัวคนสำคัญได้แล้ววันนี้ ที่ เบบี้กิ๊ฟ แฟล็กชิพสโตร์ บริเวณ ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ ซึ่งครบครันไปด้วยของใช้เตรียมคลอด ของใช้หลังคลอด ของใช้เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กโต มาที่เดียว ครบ จบ ในที่เดียว เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 น. – 20.00 น. โทร 092-526-9859 หรือแอดไลน์ ID : @babygiftretailเบบี้ กิ๊ฟ ยังมีอีก 7 สาขาใกล้บ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเดินทางไกล ได้แก่ สาขา Central World, สาขา BTS วงเวียนใหญ่, สาขา นอร์ทปาร์ค (วิภาวดี-ประชาชื่น), สาขา Mega บางนา, สาขา The Crystal รามอินทรา, สาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์, สาขา The Bright พระราม 2 สามารถสอบถามข้อมูลทุกสาขาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 086-3817175หรือสะดวกช็อปออนไลน์ได้ที่ Babygiftretail ทั้ง Website, Facebook, Line Shopping, Lazada, Shopee ซึ่งทุกช่องทางมีโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมมอบให้กับทุกครอบครัว อยากชอปสินค้าแม่ละเด็กระดับคุณภาพ ต้องที่ “เบบี้ กิ๊ฟ” เท่านั้น