อมารี วอเตอร์เกท ฯ จัดงานพิเศษ The Night of Tales and Discovery

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ได้จัดงานพิเศษ The Night of Tales and Discovery สำหรับสื่อมวลชนของประเทศไทย โดยมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์รวมถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเข้าร่วมงาน ค่ำคืนนี้รวมเรื่องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดและองค์ประกอบมากมายให้แขกได้ค้นพบทีมงานได้จัดทำบูธทั้งหมด 9 บูธ ทั้ง โปรแกรมออนิกซ์รีวอร์ด, โรงแรมที่พัก, งานแต่งงานและงานต่างๆ Breeze Spa, Italthai Cellar, FIT Center, Prego, Amaya Food Gallery และ Sustainably Conscious.อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ให้บริการที่โดดเด่นในช่วง 28 ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ โรงแรมมีการนำเสนอในแนวคิด Thai Contemporary ให้กับแขกของเราตั้งแต่การบริการไปจนถึงการตกแต่งโรงแรมที่สวยงาม ด้วยห้องพรีเมียร์ที่ปรับปรุงใหม่จำนวน 202 ห้องพร้อมสัมผัสวัฒนธรรม เราภูมิใจที่จะเฉลิมฉลองความเป็นไทยร่วมสมัย โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ยังมีห้องประชุมที่ทั้งหมด 26 ห้อง ตั้งแต่สถานที่ในร่มและกลางแจ้ง งานเฉลิมฉลองทุกขนาด และทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่จะแนะนำคุณตลอดตั้งแต่เริ่มจัดงานจนจบงานเมนูสำหรับค่ำคืนนี้ คัดสรรโดยทีมเชฟมากประสปการณ์ที่นำโดย Executive Chef Michele Bravo ถ่ายทอดเมนูอาหารสุดพิเศษในรูปแบบ Sustainably Conscious และส่วนประกอบส่วนใหญ่ทางเชฟได้คัดสรรมาจากผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนับสนุน Local Community อย่างแท้จริงอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ ได้เปิดตัวโครงการ “Sustainably Concious” สู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ เราได้ริเริ่มสิ่งนี้โดยคำนึงถึงชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต และโครงการนี้นี้จะใช้กับทุกพื้นที่ของโรงแรม“Sustainably Dining” ซึ่งเรามุ่งสู่การผลิตที่สดใหม่และออร์แกนิก เรากำลังสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นในท้องถิ่นของเราด้วยการซื้อผักและเนื้อสัตว์จากผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นโดยตรง เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ร่วมมือกับ SOS (Scholar of Sustenance) ที่ช่วยลดขยะด้วยการบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการมากในพื้นที่ต่างๆ“Sustainably Meeting” ที่จัดการประชุมในรูปแบบการมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้ผ้าปูโต๊ะ, ไม่ใช้ช้ขวดน้ำพลาสติก, ใช้ไวท์บอร์ดแทนฟลิปชาร์ทกระดาษ, และลดการพิมพ์เพื่อนำเสนองาน“Sustainably Stay” ซึ่งเราสนับสนุนให้แขกของเรานำผ้าลินินและผ้าเช็ดตัวกลับมาใช้ใหม่ และเรายินดีที่จะให้เครดิตจากโรงแรมจำนวน 100 บาทแก่แขกที่เข้าพักหากแขกไม่ใช้บริการทำความสะอาดห้องพักจากแผนกแม่บ้าน”Sustainably People” เราจะชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเพื่อให้โอกาสพวกนักศึกษาและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามรถในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับนักศึกษาฝึกงานและจ้างงานหลักจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรายังมีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Pimali มูลนิธิสำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่พวกเขาต้องการจะได้รับการฝึกฝนในอุตสาหกรรมการบริการ