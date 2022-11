“Miss Tiffany 2022 The Original” สวยไม่หยุด ฉุดไม่ไหวแล้วแม่! ผู้เข้าประกวดอวดโฉมรอบชุดว่ายน้ำ

17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กองประกวดมิสทิฟฟานี่จัดการประกวดรอบชุดว่ายน้ำณ House of illumination ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 31 คน ได้อวดโฉมในชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ Coralist Swimwear ในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ “Tiffany's Swimsuit Walk Through The Glam” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกองประกวดฯเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามทรานส์เจนเดอร์เพียงหนึ่งเดียวของไทยคนที่ 27 ที่จะตอกย้ำความเป็นที่สุดของ “ต้นแบบความงาม คุณค่าของตัวจริง” และได้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่ซึ่งจัดมายาวนานกว่าสี่สิบปีและผู้ชนะรางวัลในปีนี้ ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 ที่สวยงาม โดดเด่น และพกความมั่นใจมาเต็มร้อย เข้าตากรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ ทั้งจนสามารถคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จและในปีนี้ กองประกวดฯ ก็ได้จัดหนักจัดเต็มแบบเข้มข้น ทั้งการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมายกรรมการรอบชุดว่ายน้ำ1. คุณสมบัษร ภิระสาโรช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตือ จำกัด นักจัดอีเวนท์ชื่อดัง2. คุณสิรินยา บิชอพ นักแสดงซื่อดัง Supermodel และ Beauty Mom ประจำกองประกวดฯ3. คุณตรีชฎา เพชรรัตน์ Miss International Queen & Miss Tiffany's Universe 2004 และ Beauty Mom ประจำกองประกวดฯ4. คุณเมทินี กิ่งโพยม นักแสดงชื่อดัง Supermodel และ Beauty Mom ประจำกองประกวดฯ5. คุณนิสามณี เลิศวรพงศ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฟีโรเน่6. คุณอรวรรณ เกียรติเจริญผล Marketing Manager แบรนด์ Coralist Swimwear7. คุณกัญญ์วรา แก้วจีน Miss Tiffany's Universe 2018 และรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss International Queen 2019รางวัล Best in Swimsuit จะได้รับ1. สายสะพาย2. รางวัลเงินสด 30,000 บาท3. Gif Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิค โดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ4. ผลิตภัณฑ์ จาก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก5. Gift Set จาก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Pherone6. Gift Set CHAT Cosmetics7. ชุดว่ายน้ำจาก Coralist Swimwearร่วมติดตามการประกวด “Miss Tiffany 2022 The Original” และให้กำลังใจสาวงามทั้ง 31 คนได้ที่Facebook: @MissTiffanyUniverseYouTube: Miss Tiffany's UniverseInstagram: @misstiffanyuniverseTiktok: @misstiffany.official