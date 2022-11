‘เหน่ง เดอะวอยซ์’ ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ ‘ภาพแห่งความทรงจำ’ ตอกย้ำคนที่ยังลืมอดีตไม่ได้

ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน หลังจากสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั้งประเทศในรายการ The Voice All Stars ร็อคเกอร์รุ่นใหญ่ ‘น้าเหน่ง’ พิชัยยุทธ จันทร์กลับ ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ ‘ภาพแห่งความทรงจำ’ ออกมาทันทีโดยน้าเหน่งทำเพลงนี้ร่วมกับเพื่อนๆ วง BAD DNA ของเขาอีกครั้ง หลังจากเคยทำอัลบั้มเต็มด้วยกันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แนวเพลงเป็นบัลลาดร็อค ฟังสบายๆ แต่หนักหน่วงในช่วงท้าย ตามสไตล์เพลงร็อค จากปลายปากกาของสุดยอดนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งของเมืองไทย ‘พยัต ภูวิชัย’น้าเหน่งกล่าวถึงเพลงนี้ว่า "หลายปีก่อน ผมไปเล่นงานการกุศลที่จังหวัดระยองกับศิลปินหลายท่าน หนึ่งในนั้นมีพี่พยัตที่รู้จักกันมานานมากๆ พี่เขาเล่นเพลงนี้ให้ผมฟังในระหว่างการพักผ่อนแลกเปลี่ยนทรรศนะหลังเวทีของเหล่าศิลปิน ผมรู้สึกชอบเนื้อหาที่กรีดลึกลงไปในใจของเพลงมากๆ และท่วงทำนองก็สามารถนำมาทำเป็นบัลลาดร็อคได้ เลยขอเพลงนี้จากพี่พยัต พี่เขาก็ใจดี บอกเพลงนี้เหมาะกับผมเอาไปทำได้เลย ผมใช้เวลาช่วงโควิดระบาดหนัก บันทึกเสียงที่ห้องนอนผมเองครับ"ติดตามผลงานน้าเหน่งได้ที่Youtube : BAD DNA Official FB : เหน่ง พิชัยยุทธ จันทร์กลับ The Voice Thailand 2012ig : Nengthevoicetiktok : neng_the_voice