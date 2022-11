“Love In Paradise เพราะใครๆ ก็รักนครสวรรค์” ปิดฉากสวยงาม ฟิน อิ่ม สุข ครบจบในงานเดียว

มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ส่งผลให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รู้จักนครสวรรค์ ประตูสู่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยร่วมมือกับ จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท เคเอส ดิจิทัล จำกัด และ Pomelo Advertising จัดงาน Love In Paradise เพราะใครๆ ก็รักนครสวรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีรายได้หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดให้เติบโตในทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง ตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ได้คลี่คลายลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดงาน Love In Paradise เพราะใครๆ ก็รักนครสวรรค์ สนามกีฬากลางจังหวัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้กล่าวว่า นครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งในตอนล่างของภาคเหนือ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น "ประตูสู่ภาคเหนือ" เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผาการทำเรือยาวและงานจักสาน งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อย้อนกลับคืนถึงวันวาน โดยแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยมีการจัดพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งมอบความสนุกสนานที่มีการแสดงที่สื่อถึงความเป็นจังหวัดนครสวรรค์ และมีดาราศิลปินมาร่วมแสดงเพื่อสร้างสีสันให้งาน มอบความสุขแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้ผู้คนออกมาใช้จ่ายเป็นการช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อะเมซซิ่งไทยแลนด์ ที่ได้เลือกจังหวัดนครสวรรค์ ให้ได้จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้และขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดงานนี้ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และผมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงาน "Love In Paradise" เพราะใครๆก็รักนครสวรรค์ ในครั้งนี้จะได้รับความสุขและความสนุกสนานกลับไปโดยบรรยากาศตลอดงานทั้ง 3 วัน ต่างก็คึกคัก และคึกครื้น ประชาชนต่างเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งช้อป ชิม แชะ ร่วมถึงเพ้นท์เครื่องปั้นดินเผา และร่วมสนุกสุดฟินไปกับคอนเสิร์ตศิลปินชั้นนำซึ่งจัดเต็มทั้ง 3 วันทั้ง พลอย The Voice , ACT ART , Yes’sir Days และ สงกรานต์ รังสรรค์ ที่มาร่วมสาดความสุขในทุกค่ำคืน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ