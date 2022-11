“แอน จักรพงษ์” ไล่พนักงานออก หลังถูกวิจารณ์แบ็กดร็อปงานไม่ผ่าน ทำ MU องค์กรระดับโลกเป็นองค์กรไก่กา

หลังจากออกมาชี้แจงและขอโทษในเรื่องของงานที่ล้าช้า และสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนความเรียบร้อยต่างๆ ของงาน ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก และเกิดความไม่สบายใจของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปแล้ว ล่าสุดในโลกโซเชียล ก็ยังมีแฟนนางงามออกมาวิจารณ์ในเรื่องของแบ็กดร็อปงาน JKN UNIVERSE EXTRAVAGANZA ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แอน JKN ที่ได้ถือครองกิจการหรือองค์กรนางงามจักรวาล ก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองว่า “คนรับผิดชอบได้ถูกไล่ออกไปแล้ว”และ แอน จักรพงษ์ ยังได้แชร์เรื่องนี้จากเพจ นางงามนางเม้าท์ พร้อมโพสต์ว่า….“💫 You can not build the success with someone who doesn’t even try to help you carry a brick! 💪 จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไร?! หากแม้กระทั่งงานเล็กๆ ง่ายๆ ยังไม่เอาใจใส่เลย?! ขอบพระคุณทุกคำติชม….เจเคเอ็นจะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกัน….ไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะ! #MissUniverse”