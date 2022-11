จัดเต็มเกินคุ้ม ซึ้ง-มันส์-ชิล ครบทุกอารมณ์ ในเทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “ LOVE FEST THAILAND BANDS ON THE BEACH” กระโดดไม่มีพักเต็มอิ่มกว่า 5 ชั่วโมง

ผ่านไปแล้วด้วยความประทับใจกับ เทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีใน “ กองสลากพลัส presents LOVE FEST THAILAND BANDS ON THE BEACH ” โดย CHANGE SHOWBIZ บริหารโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โอเชี่ยน มาริน่า ยอร์ชคลับ พัทยา ที่นอกจากจะเปลี่ยนโลกทั้งใบในงานให้กลายเป็นสีชมพูแล้ว คอนเสิร์ตที่ฟรีทั้งงานนี้ยังจัดเต็มความสนุก ความสุขทุกวินาทีแบบคุ้มเกินคุ้มโดยในช่วงบ่ายกับบรรยากาศสบายๆ ลมเย็นๆ กิจกรรมบนเวที MINI STAGE ก็เริ่มต้นขึ้น พี่อ้อย พี่ฉอด ที่ควงคู่กันมาพูดเล่าสู่ทุกเรื่องราวความรักริมทะเล พร้อมเสริมภูมิกระตุ้นความรักให้แข็งแรง และ ในเวทีเดียวกันยังได้มี ACOUSTIC CONCERT ริมทะเลเรียกน้ำย่อยสุดโรแมนติกจาก “โรส ศิรินทิพย์” ที่มาบรรเลงเพลงอะคูสติกริมทะเลให้กับแฟนๆในงานได้ชิลกันอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าฟินแบบสุดๆ แถมภายในงานมีจุดถ่ายรูปสุดอินเลิฟเพียบ แค่เดินเข้างานมาก็เจอจุด CHECK IN กับ LANDMARK LOVE FEST ใครที่อยากอวดแฟนก็ควงแขนกันมาถ่ายรูปคู่ฮารังเซโยกันได้ และ สะกดทุกโหมดจะโสดหรืออินเลิฟให้อยู่ในความสนุกไปกับ “INLOVE ACTIVITIES EXPERIENCE” จัดเต็มกิจกรรมหลากหลายละลายความเศร้า ไปส่องกระจกคำคม “พี่อ้อย พี่ฉอด” ที่อ่านแล้วจี๊ดใจสุดๆ ที่ Love Mirror สำหรับคนที่รักการกินปีนี้ก็จัดให้อิ่มอร่อยไปกับเมนูอ่อยๆยั่วๆ เพราะขน 30 ร้านเด็ดเมนูดังทั้งพัทยามาไว้ในงานนี้งานเดียว และปล่อยพลังไปกับทีมเอนเตอร์เทนคุณภาพที่พร้อมแจกจ่ายความสุขให้คุณตลอดงานไม่มีอั้นกับเหล่านักแสดงวัยรุ่นจาก CHANGE2561 ที่สนุกสุดฟินเมื่อเข้าสู่ช่วงเย็น แสงแดดเริ่มหมดลง ผู้คนทยอยกันเข้างานกันแทบจะเต็มพื้นที่กว่า 7,000 คน เพื่อรอรับความสนุกแบบเต็มอิ่มกับเทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีจาก 4 ศิลปินในพาร์ท MUSIC LOVER EXPERIENCE นำทีมถล่มความมันส์ !!! กระโดดไม่มีพักเต็มอิ่มกว่า 5 ชั่วโมง สตาร์ทด้วยที่สุดวงดนตรีแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง วง KLEAR ขนเพลงฮิตมาส่งต่อความสนุกมอบความสุขให้กับคนดูกันแบบเต็มอิ่มแบบจัดแน่นยืนเต้นกันตั้งแต่หัวค่ำ ก่อนจะส่งไม้ต่อไปโยกย้ายส่ายตัวกันเบาๆกับ PALMY บิ้วท์อารมณ์ต่อกันให้สุดด้วยการร้องเล่นเพลงรักปลดล็อกหัวใจให้เต้นแรงกับ POTATO ที่ออกมาวาดลวดลายเท่ๆ ในช่วงท้ายของงาน ปิดท้าย LOVE FEST THAILAND ปีนี้กับวงร็อค BODYSLAM ที่เติมเต็มความสนุกในค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งร้อง ทั้งเต้น แบบสุดเหวี่ยงทั้งเพลงเร็วกับเพลงช้าที่ทุกคนร้องตามจนเสียงก้องไปทั่วบริเวณ เรียกได้ว่าเป็นการส่งทุกคนกลับบ้านได้แบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว กับ เทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี !! ที่ CHANGE2561 ได้มอบความสุขให้แฟนๆ มาร่วมงานแบบฟรีๆ แล้วพบกันใหม่ปีหน้าจ้า