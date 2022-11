ความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

หลายท่านที่เดินทางผ่านไปมาในจังหวัดภูเก็ต คงจะสะดุดตากับโลโก้โลโก้เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” แต่รู้หรือไม่ว่าแนวคิดและโลโก้สีสันสดใสที่ปรากฏนี้ต้องการบอกอะไรกับเราบ้าง มาหาคำตอบกันโลโก้ Specialised Expo 2028, Phuket Thailand เป็นแนวคิดสำคัญในการสอดรับกับนโยบายพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินการยกระดับเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Wellness and Medical Hub โดยเสนอใช้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า 141 ไร่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เป็น Medical Plaza หรือศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม เพื่อสนับสนุนให้คนมีสุขภาพที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ ที่ต้องการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในปี 2573 เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจน การมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนกับเป้าหมายของการพัฒนา เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน และยิ่งไปกว่านั้นยังขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCGs ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตในฐานะเมืองหลักและยกระดับสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ที่จะต่อยอดให้เมืองภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พร้อมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นกันนอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวยังบอกตัวตนของ จ.ภูเก็ต พื้นที่ธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงามผสมผสานกับความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ วัฒนธรรม และความล้ำเลิศของอาหารท้องถิ่นหลากรส วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานและทำให้ภูเก็ตมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันต้องการสะท้อนแนวคิดการจัดงานบนพื้นที่กว่า 141 ไร่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนให้นักเดินทางที่มาเยือนภูเก็ตมีสุขภาพดี ทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ ห่างไกลโรคไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการดูแลและรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินชีวิตในอนาคตของมนุษย์และธรรมชาติจะยังคงอยู่คู่กันไปอย่างสมดุลและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปถ่ายทอดผ่านโลโก้จากแนวคิดที่ได้กล่าวแล้วนั้น คือแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ที่มีสีสัน โดยได้วางสีน้ำเงินและสีเขียวไว้คู่กันอย่างสมดุล ทางทีเส็บ หน่วยงานที่ดำเนินการในการยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงาน Specialised Expo 2028 ในครั้งนี้ ต้องการสะท้อนให้สีเขียวที่มีกรอบเป็นรูปดอกไม้เพื่อสื่อถึงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันสีน้ำเงินเป็นตัวแทนของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการนำโลโก้ 2 สีมาวางทับซ้อนคู่กัน เพื่อบ่งบอกความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ ที่ต้องดำรงอยู่คู่กันอย่างสมดุลในอนาคตต่อไปภูเก็ต เมืองต้นแบบหากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailandหากภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ นั่นหมายถึงการเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยัง Andaman Wellness Route ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และต่อยอดในการเป็นต้นแบบของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่จะได้รับการพิสูจน์จากนักเดินทางทั่วโลก ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ของคนภูเก็ต ที่โดดเด่นและมีเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี บนความแตกต่างทั้งในเรื่องของศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรมและประเพณี จะเป็นข้อบ่งชี้ถึงสังคมของความร่วมมือร่วมใจที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ยอมรับ และพร้อมสื่อสารให้กับทั่วโลกได้รู้ว่า ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเวทีสำหรับการจัดงานเมกะอีเวนท์ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ ทีเส็บ จ.ภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องอาศัยคนภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งที่จะรวมพลังพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่ทำหน้าที่หลักในการหาเสียงแลกเสียงจากคณะกรรมการ 171 ประเทศทั่วโลกในการโหวตคะแนนให้กับภูเก็ตในการได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailandแคปชัน รู้หรือไม่ว่าแนวคิด และโลโก้ Specialised Expo 2028, Phuket Thailand มีที่มาอย่างไร แรงบันดาลใจในการออกแบบ และมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ อยากชวนมาค้นหาจากโพสต์นี้