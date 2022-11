The Elf ดึง “อั้ม พัชราภา” ฉลองครบรอบ 4 ปี พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจ สร้างแบรนด์สู่ตลาดสกินแคร์โลก

บริษัท ดิเอลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย นำโดยคุณน้ำหวาน สุดารัตน์ เป็งเส้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จัดงาน “The Elf 4th Anniversary & Celebrate” ครบรอบ 4 ปี ดิเอลฟ์ สร้างความแตกต่างสู่แบรนด์สกินแคร์โลก ฉลองยอดขาย 3 ล้านชิ้น บนเส้นทาง Body Skincare เดินหน้าสานต่อภารกิจขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ ตามกลยุทธ์การตลาดเมื่อต้นปี 2565 โดยภายในปีนี้ The Elf สามารถพิชิตตลาดสกินแคร์ 5 ใน 10 ประเทศภูมิภาคอาเซียนได้สำเร็จ ได้แก่ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปีหลังประสบความสำเร็จได้อย่างเกินคาดกับการเปิดตัว ดิเอลฟ์นาโน ไวท์ บูสเตอร์ (The Elf Nano Whit Booster) พร้อมพรีเซนเตอร์ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงอย่าง “อั้ม – พัชราภา ไชยเชื้อ” ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สร้างความฮือฮาในวงการแบรนด์สินค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก การันตีคุณภาพและส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ The Elf มีความน่าเชื่อถือในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อภารกิจสู่การเป็นแบรนด์ Body Skincare แถวหน้าของเมืองไทย ด้วยความตั้งใจที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่จับต้องได้ จนผู้บริโภคนึกถึงเป็นแบรนด์แรกเมื่อต้องการการดูแลผิว ภายใต้นิยาม “อยากผิวขาว สุขภาพดีอย่างปลอดภัย ต้องนึกถึง The Elf”“เหตุผลที่เริ่มต้นทำธุรกิจทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เพราะเราอยากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ และเมื่อมีลูกค้าชอบจึงปักธงว่า The Elf จะต้องเป็นแบรนด์ Body Skincare อันดับต้นๆ ของเมืองไทยในพาร์ทออนไลน์ให้ได้ และ 4 ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างพอใจกับธงนี้ นั่นเพราะเรากล้าที่จะเจ็บ กล้าที่จะเสี่ยง กล้าลองตลาดเพื่อที่จะเรียนรู้ จึงตั้งใจว่าปีที่ 5 หรือ 6 เป็นต้นไปจะเริ่มขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานว่า ถ้าอยากผิวขาว สุขภาพดีอย่างปลอดภัย ต้องนึกถึง The Elf” คุณสุดารัตน์กล่าวสำหรับความพิเศษของงานฉลองครบ 4 ปีในครั้งนี้ The Elf จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมั่นคงของแบรนด์ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่เคียงข้างแบรนด์มาโดยตลอด และให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ออกมามอบให้ลูกค้าทุกท่านต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดิเอลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด The Elf (Thailand) Co.,Ltd. สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง ตัวแทนจำหน่าย LINE OA : @theelf และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Elf Thailand นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.theelfthailand.com/