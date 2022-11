ฮอตอีก! นุ้ย สุวิมล ส่งต่อความแรง ME ให้ The MAN Thailand ปฏิวัติวงการประกวดหนุ่มหล่อ

รุ่งแรงได้อีกๆ กลายเป็นผู้บริหารสาวสวย ที่มหาชนต่างจับตาอยู่ผู้บริหารสาวสตรองจากและเครื่องดื่มพลังที่เราเลือกได้สานต่อความแรงฮอต ทั้งในและหลายประเทศแล้ว ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ ไปร่วมสนับสนุนเวทีประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ เวทีรวมหนุ่มหล่อแน่นอกที่สุดของประเทศไทยโดยปีนี้ผู้ชนะคือออร่าแรงชัด ตัวแทนจาก The MAN อุบลราชธานี 2022 จบปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองชนะเลิศอันดับ 1 ปอ นนทวัชร์ ตะนอพรม ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ก้อง ธเนศ คนเพียร ตัวแทนจังหวัดมหาสารคามได้รวมพลังกันปฏิวัติวงการประกวดหนุ่มหล่อไทย ให้มีมาตราฐานระดับโลก เวทีประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 เป็นเวทีเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับสิทธิ์ให้ส่งหนุ่มหล่อ เป็นตัวแทนหนุ่มไทย เพื่อไปประกวดต่อบนเวทีระดับโลก มิสเตอร์เวิลด์ Mister World ในปี 2023เวทีมิสเตอร์เวิลด์ Mister World เป็นอีกตำนานเวทีหนุ่มหล่อแรงๆ ที่มีประวัติศาสตร์ดี คู่มากับเวที มิสเวิลด์ Miss World เพราะ 2 เวทีนี้มี จูเลีย มอร์ลีย์ Julia Morley เป็น CEO อยู่แค่ลองครั้งแรกก็ติดปากติดใจ ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ จึงไม่รอช้า ที่จะร่วมสนับสนุน พลังของคนรุ่นใหม่ พลังจากหนุ่มหล่อแรงๆ กับเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ยังมีหลายกิจกรรมเด็ดๆ แรงๆ ที่ ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ จะร่วมสนับสนุนต่อไป ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ต้องตามติดตลอด! อย่าให้พลาด!เว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink?_t=8VEPQUErJwo&_r=1